Echo Pop : la toute nouvelle enceinte connectée d’Amazon est à -67 % pour le Prime Day

Amazon continue d'agrandir sa gamme d'enceintes connectées avec l'Echo Pop. Cette nouvelle venue plus compacte de la famille Echo profite déjà d'une belle remise pour le Prime Day en passant de 54 euros à seulement 17 euros.

Pourquoi devrait-on forcément payer un bras pour s’offrir tout un système d’enceintes connectées qui diffusent de la musique partout chez soi ? Chez Amazon, le Prime Day est justement un bon moment pour faire de bonnes affaires, ici avec la nouvelle venue des enceintes connectées Echo baptisée « Echo Pop ». Une enceinte repensée pour tenir dans un format plus compact et pouvoir intégrer n’importe quelle pièce de la maison. Ce produit bénéficie d’une remise très intéressante puisqu’il est affiché à -67 %.

L’Echo Pop c’est quoi ?

Une enceinte connectée compacte

Une compatibilité avec le protocole Matter

Un très bon rapport qualité-prix

Au lieu d’un prix de 54 euros, l’Amazon Echo Pop profite pour le Prime Day d’un tarif plus que compétitif de 17 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Amazon Echo Pop. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une enceinte discrète qui s’intègre partout

Côté design, Amazon nous propose une demi-sphère dans quatre coloris différents : noir, blanc, violet et vert. L’enceinte propose un son riche malgré son format compact avec « un haut-parleur directionnel frontal conçu sur mesure » selon le géant américain qui suggère l’utilisation de son enceinte dans des chambres à coucher ou de petites pièces de la maison.

La compatibilité avec Matter et quelques options de personnalisation

L’Echo Pop embarque évidemment l’assistant vocal maison Alexa grâce auquel vous pourrez lancer diverses actions : lecture de livres audio, lancement d’une musique, contrôle des objets connectés de la maison, etc. D’autant plus que l’enceinte arrive avec une compatibilité aux protocoles Matter et Thread pour utiliser plus facilement des produits connectés de marques différentes entre eux.

Pour aller plus loin

Matter : fonctionnement, objets connectés compatibles… Tout savoir sur la nouvelle norme universelle des objets connectés

Il existe également un écosystème d’accessoires pour l’Echo Pop avec des housses dédiées sur plusieurs tons pour personnaliser encore plus la vôtre, avec des coloris bleu, orange, rouge, gris, lilas, violet et même phosphorescent.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs smartphones photo en 2023 ?

Amazon Prime Day 2023, c’est quoi ?

Le Prime Day est un événement propre à Amazon, où l’on trouve de nombreuses promotions sur des milliers de produits, exclusif aux abonnés Prime. Cette année, l’événement se déroule du 11 au 12 juillet 2023, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment profiter des bons plans du Prime Day ?

Afin de pouvoir profiter des offres de Prime Day, il faut être membre Amazon Prime (ce qui permet d’accéder notamment à la livraison express gratuite et à Prime Video). L’abonnement est disponible sous plusieurs modèles :

Les meilleures promotions du Prime Day sont là !

Les Prime Day durent seulement 48 heures et de nombreuses ventes flash seront proposées durant l’événement avec des stocks parfois très réduits. Pour être sûr de ne rien manquer, voici quelques astuces pour recevoir en premier les offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid (100 % garantie sans spam) :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été 2023.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.