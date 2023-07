TCL 65C745 : ce récent TV 4K QLED (HDMI 2.1, Dolby Vision, HDR10+) peut vous revenir à 699 € pendant les soldes

TCL a pour habitude de proposer des téléviseurs très complets avec un excellent rapport qualité/prix. Sa nouvelle gamme C745 ne fait évidemment pas exception à cette règle. En cette période de soldes d'été, le modèle 65C745 peut d'ailleurs vous revenir à 699 euros au lieu de 999 euros chez Boulanger grâce à une réduction doublée d'une ODR.

Si le marché des TV QLED est dominé par le mastodonte Samsung, la marque chinoise TCL est parvenue à s’implanter durablement sur ce secteur en lançant des téléviseurs aux tarifs agressifs et aux fiches techniques bourrées de fonctionnalités très recherchées. Écran QLED, multiples compatibilités avec les meilleures normes vidéo et audio, prise en charge du HDMI 2.1… Le constructeur ne lésine pas sur les caractéristiques premium. L’une de ses dernières gammes, la série C745, coche elle aussi bien des cases. La bonne nouvelle, c’est qu’en cette période de soldes d’été, vous pourriez l’acquérir pour moins de 700 euros.

Les points forts du TV TCL 65C745

Une dalle QLED 4K de 65 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10, HDR10+, Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1

Initialement proposé à 999 euros, puis réduit à 849 euros, le TV TCL 65C745 peut vous revenir à 699 euros chez Boulanger grâce à l’ODR de 150 euros valable jusqu’au 25 juillet 2023.

Si vous souhaitez miser sur une alternative moins chère, sachez que le modèle TCL 65C735, soit la génération précédente, peut vous revenir à 599 euros au lieu de 749 euros chez Boulanger grâce à une ODR de 100 euros.

Une dalle QLED aux multiples compatibilités

Comme à son habitude, TCL n’a pas négligé le design de son modèle 65C745 et a misé sur une esthétique tout en finesse : l’écran est ainsi encadré de bordures quasi invisibles, ce qui permet de laisser toute leur place aux images. La dalle est par ailleurs soutenue par un pied central et suffisamment large pour assurer une bonne stabilité à l’ensemble. La structure de ce socle a également l’avantage de pouvoir se poser sur tous les types de meubles TV, alors que les modèles dont les pieds se situent aux extrémités nécessitent généralement un meuble de la même taille que l’écran. Notez d’ailleurs que comme son nom l’indique, le TCL 65C745 adopte une diagonale considérable de 65 pouces. On a donc là un très grand téléviseur, qu’il faudra installer dans une pièce assez grande et dans laquelle on pourra avoir un recul suffisant. Et ce, pour ne pas se fatiguer les yeux en plein visionnage.

Mais l’un des principaux atouts de cet écran reste tout de même cette dalle 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) QLED de très bonne qualité, qui offre de beaux contrastes, une restitution fidèle des couleurs et une bonne luminosité. L’écran propose également des compatibilités avec les normes vidéo Dolby Vision, HLG, HDR10 et HDR10+. De quoi renforcer considérablement la qualité des images diffusées et la précision des détails affichés. Notez aussi que la gamme C745 intègre la fonction de traitement et d’optimisation des images HDR AiPQ Processor 3.0 ainsi que la mise à l’échelle par intelligence artificielle. Côté audio, on pourra profiter du Dolby Atmos et du DTS Virtual:X, pour un son riche et surround qui se diffuse efficacement dans toute la pièce.

Un TV taillé pour le gaming

Le TCL 65C745 sera tout à fait adapté au jeu vidéo, puisqu’il embarque d’abord quatre ports HDMI 2.1, une connectique indispensable pour jouer sur une console next-gen dans les meilleures conditions, et qui autorise la 4K@120 fps. On pourra également profiter d’une très bonne fluidité en 4K grâce à la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet. La réactivité sera donc de mise au cours de vos parties. Le VRR sera aussi de la partie pour lutter contre les saccades. On aura aussi droit à un traitement d’image 144 Hz Motion Clarity Pro, prometteur d’une excellente fluidité des images, et à la fonction Game Master Pro 2.0, soit d’une foule de technologies d’optimisation et d’affichage dédiées aux jeux.

Enfin, ce modèle tourne sous Google TV, un système d’exploitation toujours aussi fluide qui assure une navigation facilitée dans l’interface. Les applications phares de streaming seront évidemment de la partie sur le Play Store, tout comme un grand nombre de jeux vidéo. Google oblige, vous pourrez aussi opérer des requêtes vocales grâce à Google Assistant.

Soldes d’été 2023 : les meilleures offres choisies par Frandroid

Les soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres.

Nos sélections par catégorie de produits

Nos sélections par marchand

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’été 2023.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).