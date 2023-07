La toute nouvelle Honor Pad X9 profite déjà d’une offre de lancement durant les soldes

La Honor Pad X9, tablette sortie au début de l'été, profite d'une offre de lancement durant ces soldes. Au lieu de son prix de départ de 249,90 euros, vous pouvez l'obtenir à 199,90 euros en boutique officielle jusqu'au 21 juin inclus.

Un peu en berne ces dernières années, le marché des tablettes connaît un regain d’intérêt chez certains constructeurs qui proposent de plus en plus de modèles Android abordables. Dans un marché dominé par les iPad haut de gamme d’Apple, Honor s’inscrit dans la tendance de la concurrence proposant des tablettes tactiles plus accessibles. Durant ces soldes d’été, la nouvelle Honor Pad X9 profite d’une offre de lancement de 50 euros, mais il faudra se décider vite, celle-ci prend fin la nuit du 21 juin !

La Honor Pad X9 en quelques points

Une dalle LCD en FHD+ rafraîchie à 120 Hz

Un rapport performances/prix correct

Une autonomie qui tournerait autour de 13 heures

Au lieu de 249,90 euros habituellement, la Honor Pad X9 est maintenant disponible en promotion à 199,90 euros en boutique officielle.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Honor Pad X9. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Honor Pad X9 au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment

Un écran de 11,5 pouces ultra-fluide

La Honor Pad X9 est une tablette de 11,5 pouces, ce qui est un format plutôt imposant compte tenu de ce que l’on trouve ailleurs sur le marché. Il s’agit également d’une tablette vraiment fine avec une épaisseur de seulement 6,9 mm et un poids de 495 grammes pour une prise en main agréable à une ou deux mains. On peut toutefois trouver à redire sur la qualité des finitions, mais la Honor Pad X9 reste une tablette un minimum solide et attrayante au vu de son positionnement tarifaire.

L’écran IPS LCD est en définition Full HD+ (2000 x 1200 pixels) et est doté de bordures fines pour favoriser l’immersion dans votre contenu. Plus précisément, le ratio écran/corps atteint 86 %. Le constructeur chinois annonce par ailleurs une couverture du spectre sRGB de 100 % ainsi que l’affichage de 1,07 milliard de couleurs. Le meilleur réside ici dans le taux de rafraîchissement : 120 Hz, ce qui rendra la navigation et le visionnage de séries un minimum agréable. La luminosité ne va cependant pas au-delà de 400 cd/m², ce qui rendra l’utilisation moins agréable en plein soleil.

Petit SoC et grosse batterie

La Honor Pad X9 tourne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 685 gravé en 6 nm et associé à 4 Go de RAM, ce qui constitue une légère évolution par rapport au dernier modèle de Honor Pad. Mais ce SoC reste un modèle d’entrée de gamme… s’il se montre suffisant pour du multitâche en usage basique et un peu de divertissement, cela risque d’être plus compliqué pour les jeux demandant plus de ressources. Au niveau du stockage, la Honor Pad X9 dispose d’un espace de 128 Go.

Cette tablette tactile est livrée sous Android 13 avec l’interface MagicOS 7.1 du constructeur chinois. Ce dernier a d’ailleurs donné quelques efforts sur la partie audio puisqu’il a doté la Honor Pad X9 de six haut-parleurs promettant un son multidirectionnel. Enfin, le châssis embarque une batterie de 7250 mAh, celle-ci promettrait une autonomie d’environ 13 heures en lecture vidéo. Nous n’avons pas encore de spécifications sur la recharge, cela attendra un futur test.

Soldes d’été 2023 : les meilleures offres choisies par Frandroid

Les soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres.

Nos sélections par catégorie de produits

Nos sélections par marchand

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’été 2023.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.