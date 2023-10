Google Pixel 7a : le nouveau meilleur photophone pas cher l’est déjà moins durant le Prime Day

Entre sa qualité photo, son petit format mignon et son expérience logiciel, le Google Pixel 7a vaut le détour. En passant de 509 euros à 455 euros aujourd'hui, il est le photophone pas cher idéal.

Les Google Pixel 8 et 8 Pro viennent d’être présentés et font déjà bonne impression. En revanche, les deux modèles connaissent une hausse de prix respectif entre 150 et 200 euros par rapport à l’année dernière… Une facture plus salée, qui pourrait en freiner certains. Mais si vous souhaitez profiter de l’expérience Pixel et avoir un smartphone doué en photo pour pas cher, le Pixel 7a est un excellent candidat. On le trouve d’ailleurs pendant le Prime Day d’Amazon avec plus de 50 euros de remise.

Ce qu’on aime du Google Pixel 7a

Un format compact et un écran très bien calibré

Un photophone à l’aise avec un x8 numérique bluffant

La Pixel Expérience

Habituellement à 509 euros, le Google Pixel 7a se trouve actuellement en promotion à 455 euros sur le site d’Amazon. Le chargeur 30W est inclus.

Son gros point fort : la photographie

Tout comme son prédécesseur, le Google Pixel 7a mise avant tout sur la photo. Pour offrir une expérience encore plus réussie que l’an passé, la firme de Mountain View propose un capteur principal de 64 mégapixels, contre 12,2 mégapixels auparavant. Les clichés affichent un piqué irréprochable, le mode portrait est très réussi, et les selfies tout aussi excellents. En mode nuit, le téléphone est aussi très doué, avec des scènes bien éclairées et contrastées. On profite même d’un zoom numérique saupoudré d’IA assez bluffant ! Il s’agit du meilleur photophone à son prix.

Côté design, le 7a s’inspire fortement de son grand frère, le Pixel 7, mais est une version plus petite et un peu plus fine. Il tombe parfaitement dans la paume de la main et conserve sa diagonale de 6,1 pouces sur son écran. Bien calibré, Oled, et lumineux, il sera un plaisir à utiliser, surtout maintenant que son taux de rafraîchissement est passé de 60 Hz à 90 Hz. Ce changement rend l’expérience plus fluide, et donc plus qualitative au quotidien.

Un smartphone équilibré, qui manque un peu d’endurance

Dans ses entrailles, le Pixel 7a peut compter sur la puce Google Tensor 2 associée à 8 Go de RAM. Une configuration déjà présente sur les Pixel 7 et 7 Pro. Pour cette tranche de prix, les prestations sont irréprochables. Vous pourrez aussi bénéficier de la Pixel Experience avec Android 13. Même si Google a annoncé 7 ans de mise à jour sur ses nouveaux fleurons, ici vous avez droit à 3 années de mises à jour d’Android et 5 de sécurité.

Quant à l’autonomie, ce n’est pas la partie où le smartphone brille le plus. La petite batterie de 4 385 mAh est capable d’encaisser une journée, à condition d’avoir un usage modéré. Autrement, il vous faudra nécessairement passer par la case recharge le soir pour enchainer sur une autre journée, ou même juste avant de partir pour une nuit endiablée. Autre bémol, sa charge est dotée d’une puissance de 18W seulement. Le Pixel 7a passe à 100 % en un peu plus d’une heure et demie.

Envie d’en savoir plus ? N’hésitez pas à lire notre test complet sur le Google Pixel 7a.

