Arlo Essential XL à – 40 % : une caméra connectée 1080p pas chère pour le Prime Day

Une caméra de surveillance est bien utile pour surveiller les alentours de son domicile. Et ça tombe bien puisque la Essential XL d’Arlo, d’une autonomie d’un an, est à 99 euros contre 169 euros habituellement.

Les caméras de surveillance connectées sont des petits objets qui vous permettent de surveiller votre domicile à distance. En cas de mouvement suspect, vous recevez des alertes sur votre smartphone. Ces caméras rassurent, et c’est bien pour cela qu’elles ont autant de succès aujourd’hui. La Essential XL d’Arlo est une caméra qui va sécuriser votre domicile pendant un long moment, et cela, pour moins de 100 euros grâce aux jours flash d’Amazon.

La Arlo Essential XL, c’est quoi ?

Une caméra sans fil simple à installer, résistante et endurante

Qui filme des vidéos en 1080p même de nuit

Avec un projecteur et une alarme intégrée

Vendue au départ à 169,99 euros, la caméra de surveillance connectée Arlo Essential XL est maintenant proposée à 99,99 euros seulement sur Amazon.

Facile à installer, résistante et une autonomie longue durée

Arlo a un catalogue bien fourni de caméra de surveillance, et parmi elles, on y trouve des modèles abordables comme la Essential XL. Ce modèle garde l’apparence typique des caméras de la marque, mais avec une forme plus allongée. Cela est dû à la batterie qui est plus grosse, et assure une année complète d’autonomie. Un avantage qui permet de ne plus se soucier de recharger sa caméra, pendant un bon moment.

Étant sans fil, son installation se fait facilement. Vous aurez le choix entre poser la caméra sur une surface plate, l’accrocher à un support prévu à cet effet, ou bien à un support magnétique, très pratique. La marque tient aussi à offrir un appareil résistant, et celui-ci est capable de résister aux intempéries et aux UV.

Efficace pour dissuader les intrus

Si certaines caméras Arlo sont capables de filmer jusqu’en 4K, la Essential XL se contente d’une définition en 1 080p, et c’est plutôt efficace. Elle offre une bonne qualité d’image et assure des images bien détaillées de jours. De plus, son angle de vision de 130° permet de surveiller une zone plus large. Une fois la nuit tombée, la vision nocturne prend le relais et c’est réussi. Un projecteur est même intégré afin d’éclairer la zone visée par la caméra. Et si un mouvement suspect est détecté, le projecteur s’enclenchera pour dissuader les intrus d’entrer.

Avec l’application, vous êtes alertés via une notification dès qu’un mouvement suspect est enregistré par la caméra. Et pour effrayer de potentiels cambrioleurs, la caméra d’Arlo est dotée d’une sirène que vous pouvez programmer pour qu’elle se déclenche dès qu’un mouvement est détecté, ou bien lancer à distance depuis l’app. Il est bien évidemment possible de voir en direct le flux vidéo depuis votre téléphone et d’écouter ce qu’il se passe chez vous, où que vous soyez. Enfin, Alexa et Google Assistant sont aussi de la partie pour pouvoir la connecter aux appareils des deux constructeurs, et demander à votre assistant vocal de vous montrer le flux vidéo de la caméra. À noter qu’il faut souscrire un système d’abonnement pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de votre caméra, notamment le stockage cloud.

