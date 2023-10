Les produits audio (casques, barres de son…) n’échappent pas aux promotions du Prime Day

Quand on parle du marché de l'audio, on pense généralement très rapidement à Sony et Bose, en tout cas en ce qui concerne les casques sans fil. Les meilleures références de deux marques sont justement en promotion pour le Prime Day d'Amazon. Il y a même des barres de son !

En audio, il y a de quoi satisfaire tous les budgets, mais si vous voulez vraiment une expérience sonore optimale, on vous conseillera bien souvent des produits issus des marques Bose ou Sony. En effet, les deux géants de l’audio ont acquis une grande réputation au fil des années et leurs références n’ont plus rien à prouver, notamment avec leurs casques sans fil. Quelques-unes sont justement en promotion pour les Jours Flash d’Amazon, ou Prime Day pour les intimes.

Les bons plans Sony et Bose du Amazon Prime Day

LG SP7

Trouver une barre de son de qualité et à bon prix est devenu un exercice compliqué tant les références sont nombreuses depuis ces dernières années. Les Prime Day d’Amazon sont donc l’occasion pour s’en procurer une et l’occasion de constater que la LG SP7, l’une des meilleures références récentes et abordable de la marque coréenne, est en ce moment trouvable avec plus de 200 euros dé réduction.

Les caractéristiques de la LG SP7

Le 5.1 avec 440 W de puissance max

La Connectivité Bluetooth, optique ou HDMI Arc

Compatible DTS X et High Res Audio

Au lieu de 399 euros à son prix de lancement et du prix remisé à 227 euros sur Amazon, la barre de son avec caisson de basses LG SP7 est aujourd’hui disponible à seulement 189 euros pendant le Prime Day.

Samsung Galaxy Buds FE

Après une foule de leaks portant sur leurs caractéristiques et leur visuel, les nouveaux Samsung Galaxy Buds FE ont enfin fait leur apparition sur le marché des écouteurs sans fil. Il s’agit tout simplement des moins chers de la marque, et malgré quelques concessions, ces true wireless ont plusieurs atouts à faire valoir, comme la réduction de bruit active (ANC). S’ils ont été lancés à un prix abordable tout récemment, ces Galaxy Buds FE sont déjà moins chers grâce à une promotion pendant le Prime Day d’Amazon.

Les points forts des Samsung Galaxy Buds FE

Un bon maintien dans l’oreille

La réduction de bruit active

Une bonne intégration dans l’écosystème Samsung

Initialement proposés à 109 euros, les Samsung Galaxy Buds FE sont désormais affichés à 99 euros sur Amazon pour les membres Prime.

Samsung HW-Q60B

Les barres de son permettent non seulement de booster la qualité audio, souvent moyenne, des TV, mais elles permettent aussi de simuler un environnement sonore en 3D grâce à plusieurs technologies, comme le Dolby Atmos. Le modèle Samsung HW-Q60B offre justement ce type d’immersion et promet même une meilleure restitution sonore grâce à sa technologie maison Q-Symphony. Bref, une référence qui ne manque pas d’atouts, et qui a en plus l’avantage d’être bien moins chère qu’à sa sortie : pendant le Prime Day d’Amazon, on peut la trouver à moins de 180 euros.

Les points forts de la Samsung HW-Q60B

Une barre de son compatible DTS:X et Dolby Atmos

Avec le système Q-Symphony

Un caisson de basse sans fil

Lancée à 499 euros, la barre de son Samsung HW-Q60B est désormais disponible à 174 euros sur Amazon pour les membres Prime.

Bose QC 45

Bose a présenté trois nouvelles références, dont le Bose QuietComfort héritier des QC35 et QC45. Ce dernier vient tout de même s’afficher au prix de 400 euros… Et, si vous n’êtes pas prêt à payer ce prix, sachez qu’en ce moment le QuietComfort 45 de la firme américaine coûte 150 euros de moins à l’occasion du Prime Day. Une référence toujours intéressante, surtout à ce prix-là.

Que propose le Bose QC 45 ?

Un casque confortable

Une bonne réduction de bruit et le Bluetooth multipoint

Une charge rapide efficace

Lancé à 349, 95 euros, le casque Bluetooth Bose QuietComfort 45 s’affiche à un meilleur prix pour le Prime Day d’Amazon : 199 euros seulement.

Si vous êtes plutôt tentés par des écouteurs sans fil, les Bose QuietComfort Earbuds II sont aussi en promotion à 199 euros sur Amazon, au lieu de 299 euros habituellement.

Sony HT-S40R

On le sait, les téléviseurs pèchent un peu côté son, et même les références onéreuses souffrent de ce petit point faible. C’est pourquoi, opter pour une barre de son revient à avoir une meilleure expérience sonore pour regarder vos films. Pour faire ce travail, la Sony HT-S40R est idéale. Elle offre une immersion encore plus grande, et offre une bonne puissance sonore pour presque la moitié du prix de base aujourd’hui.

Ce qu’il faut retenir de la Sony HT-S40R

Un ensemble discret et simple à installer

Une puissance totale de 600W avec le caisson de basse

Un rendu 5.1

Proposée à 499 euros sur le site du constructeur, la barre de son Sony HT-S40R est aujourd’hui remisée à 246,49 euros sur Amazon, grâce à un coupon de réduction.

Sony WH-1000XM5

D’année en année, Sony améliore son casque Bluetooth et tient à offrir la meilleure réduction de bruit du marché. Sa dernière référence, le WH-1000XM5, arrive à proposer une ANC encore plus efficace pour supprimer les voix. Il vient avec son lot de nouveautés, et grâce au Prime Day, le voilà 139 euros moins cher.

Les points positifs du Sony WH-1000XM5

La réduction de bruit active encore meilleure

Un rendu sonore très dynamique

Le Bluetooth multipoint

Le casque Sony WH-1000XM5 est sorti au prix de 419 euros, mais avec 90 euros de remise, le voilà maintenant à 280,49 euros sur le site d’Amazon.

Qu’est-ce que sont les Jours Flash Amazon Prime ?

On l’a déjà vu au début de l’année avec les ventes flash du printemps, Amazon souhaite réitérer l’expérience de façon automnale en ce mois d’octobre avec ce nouvel événement intitulé Jours Flash Amazon Prime, qui se déroule du 10 au 11 octobre 2023. Ne vous y méprenez pas, c’est exactement comme le Prime Day, ce qui veut dire que les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs des Jours Flash, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Les meilleures promotions des Jours Flash Amazon Prime

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Jours Flash Amazon Prime

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.