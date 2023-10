Vous ne trouverez pas de forfait mobile 4G de 20 Go moins cher que celui-ci

Si vous souhaitez changer de forfait mobile sans payer trop cher chaque mois, l'offre proposée par Lebara pourrait bien vous convenir. L'opérateur présente un forfait de 20 Go à 5,99 euros par mois seulement.

Si le nombre de données 4G vous importe peu, autant miser sur un forfait doté d’une petite (mais suffisante) enveloppe de data. D’autant plus que les forfaits avec peu de Go ont l’avantage d’être nettement moins chers que les offres proposant plus de 100 Go. C’est par exemple le cas de Lebara, dont le forfait mobile de 20 Go revient à moins de 6 euros par mois pour les nouveaux clients.

Que propose ce forfait Lebara ?

20 Go de données 4G en France, dont 5 Go depuis l’UE et les DOM

Les appels et SMS illimités depuis la France vers la France

Une carte SIM gratuite

Actuellement, le forfait mobile 4G sans engagement de 20 Go de Lebara est affiché à 5,99 euros par mois. Le renouvellement automatique se fait tous les 30 jours.

Une quantité de data suffisante

Le forfait mobile de Lebara met à disposition une enveloppe de 20 Go de données 4G. Certes, Lebara propose également des offres bien plus généreuses en Go, mais ces 20 Go peuvent tout à fait suffire à celles et ceux qui n’ont pas besoin de naviguer de longues heures sur Internet depuis leur smartphone. Il est tout de même possible de surfer sur le web, regarder des vidéos ou encore écouter de la musique en streaming sans problème, à condition de modérer son utilisation au quotidien. En revanche, pour ne pas épuiser ces données trop rapidement, il est fortement conseillé de se connecter à un réseau Wi-Fi à la maison ou au travail. Notez d’ailleurs que le premier mois, 1 Go supplémentaire vous sera offert.

Autrement, si vous comptez voyager hors de la France métropolitaine, sachez que vous aurez droit à une enveloppe de 5 Go depuis les pays de l’Union européenne et les DOM, déduite des 20 Go. C’est peu, mais cela devrait rendre service très ponctuellement en cas de besoin.

Le réseau Orange pour une très bonne couverture

Le forfait mobile de Lebara comprend par ailleurs les appels et SMS illimités depuis la France vers la France. Depuis l’Union européenne, les appels et SMS sont gratuits vers la France. Toutefois, que cela soit en France ou à l’étranger, les MMS gratuits ne sont pas inclus dans l’offre. Lebara justifie cette absence par son souhait de proposer un bon prix pour son forfait. Rappelons que pour envoyer des photos, vous pourrez toujours utiliser des messageries instantanées comme WhatsApp ou Messenger.

Enfin, Lebara fonctionne avec le réseau Orange, qui est tout simplement l’un des meilleurs dans le pays. Comme le souligne l’Arcep, l’opérateur français couvrait, en 4G, plus de 99 % de la population au 21 juillet 2023.

Comment conserver son numéro de téléphone ?

Retenez d’abord que la carte SIM est ici gratuite, de même que sa livraison. Et si vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO, on vous explique comment le récupérer ici. En faisant ainsi, le changement d’opérateur se fera sans coupure.

