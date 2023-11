LG OLED55G3 : le meilleur TV OLED est à un super prix pour la Black Friday Week

Vous voulez changer de TV et vous voulez ce qui se fait de mieux actuellement ? Ne cherchez Plus, le OLEDG3 de chez LG est le bon choix, surtout qu'Ă moins de 1700 euros chez Boulanger dans sa version 55 pouces, il n'y a pas Ă se poser de questions.

La dernière G3 de chez LG est sans doute ce qui se fait de mieux cĂ´tĂ© TV chez le constructeur corĂ©en. Elle propose les dernières technologies maison du constructeur et surtout une dalle OLED MLA d’une grande qualitĂ© pour tous les usages. Si vous ĂŞtes intĂ©ressĂ©, elle passe en ce moment pendant la Black Friday Week chez Boulanger en dessous des 1 700 euros dans sa version 55 pouces.

Les caractéristiques de la TV LG OLED55G3

La meilleure dalle OLED de chez LG

Le processeur Alpha 9 Gen 6 AI et ses capacitĂ©s d’upscaling

La compatibilité Freesync et G-Sync

Sans oublier WebOS23

Au lieu de 2 090 euros à sa sortie, le téléviseur LG OLED55G3 est actuellement en promotion à 1 690 euros chez Boulanger pendant la Black Week.

Le meilleur des deux mondes

Avec les LG OLEDG3, le constructeur coréen apporte plusieurs améliorations de son cru pour des performances d’affichage de haute volée. Toutefois, ce nouveau modèle reste assez sobre en termes de design puisque la TV Oled LG ressemble à s’y méprendre à la version précédente.

Le principal apport de ce nouveau modèle se cache au niveau de sa dalle. Il s’agit d’une White Oled Evo fabriquée par LG Display. Elle dispose d’un filtre Micro Lens Array (MLA) afin d’améliorer la luminosité générale : cela se traduit dans nos mesures avec un impressionnant pic enregistré à 1430 cd/m2, un record. Lors de nos visionnages, la mise à l’échelle s’est révélée être excellente et la compensation de mouvement satisfaisante. La LG OLED est compatible HLG, HDR10, Dolby Vision et Dolby Vision IQ. Enfin, un filtre antireflet est aussi en place.

Des performances de haute volée

Ă€ l’intĂ©rieur du TV, on retrouve aussi le processeur Alpha 9 Gen 6. Ce dernier ajoute une technologie d’upscaling plus performante grâce Ă des algorithmes plus puissants, pour faire passer des contenus 1080p Ă une dĂ©finition 4K avec davantage d’efficacitĂ©. Le LG G3 est Ă©galement compatible avec les meilleures normes vidĂ©o HDR, HDR10, Dolby Vision IQ. Quant Ă la partie audio, on a du surround virtuel 7.1.2 pour un son plus vaste.

Elle est aussi très à l’aise avec les jeux vidĂ©o puisqu’elle embarque 4 ports HDMI 2.1, lesquels autorisent la 4K Ă 120 images par seconde pour les consoles next-gen. Les technologies VRR, ou taux de rafraĂ®chissement variable, ainsi que l’ALLM, parfait pour combattre le phĂ©nomène de tearing, sont de la partie. Il profite d’un Ă©cran rafraĂ®chi Ă 100 Hz ainsi que d’un temps de rĂ©ponse de 1 ms seulement, et des certifications G-Sync et AMD FreeSync.

Les nouveautés de WebOS

Ce tĂ©lĂ©viseur a Ă©galement droit Ă l’interface WebOS 23, de cette annĂ©e, qui apporte quelques nouveautĂ©s, comme la gestion de plusieurs profils, ainsi que la nouvelle game bar. Toutefois, on n’a pas la fonctionnalitĂ© Always Ready, un mode veille permanent qui donne accès Ă l’assistant vocal. Bien entendu, on peut rapidement accĂ©der aux applications phares, comme Netflix, Disney +, Prime Video ou YouTube. Enfin, le TV est aussi compatible avec les diffĂ©rents assistants vocaux du marchĂ©. AirPlay2 sera en outre de la partie pour diffuser facilement du contenu depuis un smartphone ou une tablette.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journĂ©e, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci dĂ©bute le 17 novembre et se clĂ´turera juste avant le lancement du vendredi noir.

