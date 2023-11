20 % de réduction sur ce vélo électrique Shiftbikes grâce à la Black Friday Week

Les vélos électriques ont toujours été chers et investir dans un modèle d'entrée de gamme n'est pas toujours une bonne idée. C'est là toute la force de la Black Friday Week : proposer des tarifs très compétitifs. C'est le cas avec cette offre sur le Shiftbikes Shift, dont le prix passe de 1899 euros à seulement 1519 euros.

Pour les trajets au quotidien ou pour quelques randonnées, le Shiftbikes Shift est adapté, grâce à son confort, ses performances et son autonomie. Le souci, c’est qu’il coûte 1899 euros et que tout le monde ne peut mettre cette somme. Heureusement, la Black Friday Week réduit son prix de 380 euros : le Shiftbikes Shift est disponible chez Darty à 1519 euros seulement.

Le Shiftbikes Shift, c’est quoi ?

Jusqu’à 70 km d’autonomie ;

Puissance de 250 W ;

Des freins à disque hydrauliques Shimano sécurisants ;

Un équipement complet pour un confort au quotidien.

Lors de sa sortie l’année dernière, le Shiftbikes Shift était vendu à 1899 euros. La Black Friday Week est là, ses promotions aussi : durant quelques jours, vous pouvez vous procurer ce vélo électrique pour 1519 euros seulement chez Darty.

En plus de cette promotion, sachez que des primes à l’achat d’un vélo électrique existent. Par exemple, si vous résidez dans en Île-de-France, vous pouvez avoir une aide de 400 euros. Avec cette dernière, le Shiftbikes Shift ne vous coûterait plus que 1119 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Shiftbikes Shift. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Shiftbikes Shift au meilleur prix ?

70 km d’autonomie : une promesse tenue par ce vélo électrique

Lorsque les constructeurs de vélos électriques annoncent des autonomies, difficile souvent, voire impossible de les atteindre. Ce n’est heureusement pas le cas du Shiftbikes Shift : il tient 70 km. Si on pousse l’assistance à fond, l’autonomie baisse en théorie à 50 km, mais lors de notre test, nous avions mesuré 58 km d’endurance. Pour la charge néanmoins, le tableau est un peu moins rose : 5 heures pour un cycle complet, ce n’est pas ce qui se fait de plus rapide, mais c’est moins contraignant qu’une mauvaise autonomie.

Le pédalage avec ce vélo vous met dans une position droite, mais détendue. Le moteur électrique qu’on y trouve délivre jusqu’à 250 W de puissance, pour 43 Nm de couple. Il permet d’oublier les quelque 23,5 kg du vélo. Pour pédaler, cinq niveaux d’assistance sont là pour vous aider. Ainsi, on peut rapidement aller aux 25 km/h légaux, avec une fin d’assistance légèrement abrupte lorsqu’on atteint cette vitesse.

De plus, est fourni avec le vélo de série des garde-boue en aluminium, un porte-bagages ainsi qu’un antivol AXA Defender. Globalement, la qualité de fabrication du Shiftbikes Shift est très bonne (bien que certaines soudures manquent de finition). Dans l’idée, ce vélo électrique tiendra des années et est solide.

Le Shiftbikes Shift, c’est tout pour le confort avec ses équipements

Le confort commence déjà dès la livraison : sorti du carton, vous n’avez qu’à régler le guidon dans l’axe, fixer les pédales, et c’est parti. La selle Royal est généreuse et assez moelleuse, parfait pour pédaler longtemps. Quant aux poignées, leur forme est ergonomique, ce qui est une bonne chose vu que le Shiftbikes Shift ne possède pas de suspensions. De quoi bien absorber les chocs dus à la route. Les pédales elles aussi possèdent un bon grip, idéal pour les trajets en ville.

Quand on parle confort, on parle aussi de freinage et là, le Shiftbikes Shift brille. Sa force est principalement sa précision, pour adapter le freinage selon les situations. Et en cas de freinage d’urgence, comptez quatre mètres à 25 km/h sur sol sec : les freins de Shimano sont réputés et ne démentent pas leur image sur ce vélo. Confort veut également dire transmission : cette dernière peut être brute, mais reste très correcte, surtout au regard de vélos électriques plus haut de gamme.

Pour en savoir plus à propos de ce vélo électrique, nous vous invitons à lire notre test du Shiftbikes Shift.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs vélos électriques en 2023 : notre comparatif

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.