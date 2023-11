L’offre Black Friday du jour : un SSD M.2 2280 PCIe Gen4 NVMe très performant et pas cher

Besoin d'un SSD très performant pour votre PC ou votre PS5 ? Voici une offre très intéressant du Black Friday.

Depuis la fin de l’année dernière, les heureux possesseurs d’une PS5 ont la possibilité d’insérer un SSD M.2 à l’intérieur de leur console pour en augmenter le stockage. Toutefois, tous les disques ne sont pas compatibles, et les conditions demandées par la marque sont nombreuses. Avec son WD_BLACK SN850X, Western Digital coche toutes ces cases. En plus, Mark Cerny, l’architecte de la PlayStation 5 en personne, a affirmé qu’il avait choisi ce SSD pour son propre usage personnel ! Alors plus aucune raison de douter de son efficacité, d’autant plus que son prix baisse en ce moment.

Ce qu’il faut retenir de ce SSD WD_BLACK SN850

Une capacité confortable de 2 ou 4 To

Des débits jusqu’à 7 300 Mo/s

Avec un dissipateur thermique

Le WD_BLACK SN850X, un SSD de 2 To au format M.2 2280 PCIe Gen4 NVMe, est actuellement en promotion à 111,99 euros, au lieu de 139 euros sur Amazon. Il y a aussi la version 4 To à 208,99 euros.

Un SSD NVMe idéal pour la PS5

Le SSD M.2 NVMe WD_BLACK SN850X est parfaitement adapté à la PS5, mais son installation est un peu délicate. Heureusement, nous vous avons concocté un article qui explique, pas à pas, comment l’insérer sans souci et pouvoir transférer ensuite ses jeux dessus. Une fois ce travail bien fait, il ne vous restera plus qu’à profiter de ses performances. Et pour cause, ce modèle est un SSD PCIe 4.0 NVMe qui offre des débits de transfert interne de 7 300 Mo/s en lecture, et de 4 100 Mo/s en écriture. Ce qui remplit totalement l’une des conditions imposées par Sony, qui exigeait un disque assurant au minimum une vitesse de 5 500 Mo/s en lecture séquentielle.

Par ailleurs, notez que le WD_BLACK SN850X embarque un dissipateur thermique pour éliminer tout risque de surchauffe de votre machine, ce qui aurait un impact certain sur ses performances. Et comme tout SSD, vous pourrez évidemment profiter de temps de chargement réduits durant vos sessions de jeux vidéos, ainsi que de lancements rapides.

Un stockage considérablement étendu

Comme mentionné précédemment, ce WD_BLACK SN850X propose 1 To de stockage, ce qui vous permettra d’ajouter une multitude de jeux dans votre console, mais aussi des logiciels ou des applications supplémentaires. Il faut dire que cette dernière est vendue avec un stockage interne natif de seulement 667 Go, et quand on sait que plusieurs jeux dépassent les 100 Go, l’espace sera bien vite rempli sans solution de stockage additionnelle. Et grâce au Dashboard téléchargeable qui accompagne le SSD, vous pourrez garder un œil sur l’état de votre disque, mais également d’optimiser les performances en utilisant un mode jeu.

