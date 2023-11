Pure Air3 Pro : cette trottinette résistante et endurante est à -20 % pour le Black Friday

La Pure Air3 Pro est une trottinette électrique rassurante et puissante qui va vous permettre de passer à la mobilité douce sans épuiser toutes vos économies. En effet, ce modèle de Pure Electric est proposé à 479 euros au lieu de 599 euros chez Darty pendant le Black Friday.

Le Black Friday permet de ne pas payer au prix fort certains produits tech traditionnellement très onéreux, à l’image des trottinettes électriques. Leur tarif est bien souvent un frein à l’achat, surtout si elles sont puissantes, endurantes et robustes, comme la Pure Air3 Pro de Pure Electric. Mais la bonne nouvelle, c’est que pendant le Black Friday, le prix de cette trottinette baisse de 20 %, soit 120 euros de réduction immédiate.

Ce qu’il faut savoir sur la Pure Air 3 Pro

Elle est certifiée IP65

Elle a un moteur puissant

Elle est très endurante

Initialement proposée à 599,99 euros, la trottinette électrique Pure Air3 Pro est désormais affichée à 479,99 euros chez Darty.

Si vous souhaitez monter en gamme, la Pure Air3 Pro+ est aussi en promotion à 559,99 euros au lieu de 699,99 euros à la Fnac.

Un modèle vraiment rassurant

La trottinette électrique circulant sur la route à côté d’autres véhicules, il est primordial qu’elle soit suffisamment fiable et rassurante. La Pure Air3 Pro remplit efficacement cette mission avec son frein à tambour à l’avant et son frein électronique à l’arrière, qui permettent un freinage réactif. Les pneus de 10 pouces, sans chambre à air, sont quant à eux confortables et résistent plutôt bien aux crevaisons. Ajoutons à cela le système Pure Control, conçu par la marque, et qui permet au guidon de revenir doucement en position centrale après l’avoir tourné, tout en le stabilisant et en évitant les tremblements peu rassurants. Des clignotants sont par ailleurs présents sur ce guidon. Des feux avant et arrière complètent le tout.

Dernière caractéristique rassurante : la trottinette est certifiée IP65, ce qui veut dire qu’elle est résistante à la poussière et aux jets d’eau. Pas de souci pour rouler sous la pluie, donc. La Pure Air3 Pro se montre également particulièrement robuste, mais aussi massive avec ses 16,9 kg, et la porter pourrait s’avérer un peu compliqué, surtout lors des déplacements intermodaux. Heureusement, son système de pliage est bien pratique.

Une trottinette pour rouler longtemps

Sur la route, la Pure Air3 Pro se révèle très efficace avec son moteur de 500 W, capable de monter en pointe à 710 W. Les 25 km/h, soit la vitesse maximum légale, sont atteints rapidement. Différents modes de conduite sont également disponibles (Sport, Piéton…) et affichés sur l’écran tactile situé sur le guidon.

Pour ce qui est de l’autonomie, la Pure Air3 Pro est capable de rouler sur 40 km avant de tomber en rade grâce à sa grosse batterie de 9600 mAh. Bien sûr, cette autonomie dépendra du poids de l’utilisation, des conditions météo ou encore du type de route empruntée. Pour une recharge complète, il faudra patienter durant 6h environ.

Lire aussi

Quelle est la meilleure trottinette électrique à choisir en 2023 ?

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands et par marques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday selon un budget précis :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.