Avec notre code exclusif, la Xiaomi Electric Scooter 4 Go chute à 189 € au lieu de 299 €

La Electric Scooter 4 Go est la plus abordable des trottinettes Xiaomi. Et durant le Black Friday, il est possible de l'obtenir pour seulement 189 euros grâce à un code exclusif à Frandroid.

Dans son catalogue de produits, Xiaomi a ajouté récemment une nouvelle trottinette : la Electric Scooter 4 Go. Proposée sous les 300 euros, elle se destine avant tout pour des petits trajets urbains, et pour les personnes ne souhaitant pas dépenser un gros budget pour ce type d’appareil. C’est un bon appareil qui aujourd’hui revient à moins de 190 euros grâce à notre code exclusif.

Ce qu’il faut retenir de la Xiaomi Electric Scooter 4 Go

Une trottinette très légère

Un moteur de 250 W pour une vitesse max de 20 km/h

Un rapport qualité-prix très attractif

La Xiaomi Electric Scooter 4 Go est en vente au prix de 299 euros, mais en appliquant notre code exclusif BOOM60, la trottinette tombe à 189 euros seulement sur le site du constructeur.

Une trottinette pratique à transporter

La Xiaomi Electric Scooter 4 Go à beau être un modèle entrée de gamme, son allure est soignée, où les câbles se font assez discret avec une touche orangée. Elle résiste efficacement aux éclaboussures d’eau (IPX4), ce qui vous permet de rouler même sous une pluie battante, et supporte une charge de 90 kg.

Niveau confort de conduite, le deck est assez large, mais avec ses pneus de 8,1 pouces, il faudra éviter les routes pavées, les petits trous ou les chaussées dégradées. Si vous comptez combiner votre trajet sur la route avec les transports en commun ? Alors, la Scooter 4 Go de Xiaomi est parfaitement adaptée. Elle est légère avec un poids de 13,7 kg, vous n’aurez aucun mal à l’emporter dans les transports, ou encore la glisser dans le coffre d’une voiture. Elle a aussi l’avantage d’avoir un système pliable assez facile pour être moins encombrante.

Elle ne convient pas pour de long trajet

Avec cette trottinette, vous ne pourrez pas atteindre les 25 km/h. Elle s’appuie sur un moteur d’une puissance de 250 W avec un pic de 450 W permettant d’atteindre une vitesse maximale de 20 km/h. Au moins, vous êtes assuré de respecter la vitesse légale pour une trottinette électrique. Elle est tout même capable de grimper les pentes inclinées jusqu’à 10 %. Attention tout de même, face à une montée, l’enfin va être à la peine et manquer de puissance.

Elle est faite pour de petits trajets. La Electric Scooter 4 Go promet une autonomie moyenne de 18 km. Ce chiffre a été obtenu en roulant avec une batterie pleine et une charge d’environ 75 kg à une vitesse constante de 15 km/h sur une route plate. On peut donc s’attendre à moins, cela dépendra de votre utilisation. En tout cas une chose est sûre, il faudra être très prudent à chaque sortie, et surveiller le niveau de la batterie.

