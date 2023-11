Le Roborock S8 est un excellent robot aspirateur, d’autant plus avec 150 € de réduction

Le récent Roborock S8 est un robot deux-en-un qui ne se contente pas d'aspirer les saletés, puisqu'il peut aussi nettoyer les sols. Une référence aboutie qui est actuellement proposée à 454 euros au lieu de 599 euros chez Cdiscount pendant le Black Friday.

Les aspirateurs robots conçus par Roborock sont toujours des valeurs sûres auxquelles on peut faire confiance pour faire le net sur nos sols. En début d’année, le constructeur a lancé sa série S8, composée de trois modèles. Le modèle classique, le Roborock S8, est d’ailleurs celui qui nous intéresse particulièrement en ce Black Friday. Ce robot marque non seulement des points pour sa capacité à aspirer et à laver les sols grâce à une serpillière vibrante, mais aussi pour son prix réduit grâce à une promotion de 145 euros.

Les points forts du Roborock S8

Une aspiration puissante

Une serpillière avec vibration sonique

Une cartographie efficace

Au lieu de 599 euros, puis réduit à 479 euros, le Roborock S8 est désormais proposé à 454 euros chez Cdiscount grâce au code promo 25DES299.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Roborock S8. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Roborock S8 au meilleur prix ?

Un robot qui cartographie le domicile comme un chef

Comme bon nombre de ses congénères, le Roborock S8 est capable de créer des cartes précises de chaque étage (4 max) du domicile afin d’assurer avec précision sa mission d’aspiration. Doté d’un capteur LiDAR, l’aspirateur robot pourra naviguer intelligemment chez vous pour établir cette cartographie, et trouvera le parcours le mieux adapté pour nettoyer les sols. Les cartes générées peuvent aussi être en 3D, ce qui est bien plus pratique, d’autant plus qu’il est possible d’ajouter virtuellement du mobilier pour que le robot les contourne.

Les cartes sont à retrouver sur l’application Roborock. Cette dernière propose aussi d’autres fonctionnalités, comme la création de murs invisibles pour que le robot ne s’aventure pas dans des endroits dangereux par exemple. Mais sachez que le robot est si intelligent qu’il peut détecter les lieux où il pourrait se coincer. D’ailleurs, pour ce qui est des risques de chutes ou d’incidents, sachez que la technologie d’imagerie infrarouge permet au robot d’identifier et d’éviter les situations dangereuses pour lui.

Des brosses qui aspirent et une serpillière qui vibre

Passons à sa tâche principale. Doté d’une puissance de 6 000 Pa, le Roborock S8 peut aspirer les sols avec une grande efficacité. On peut d’ailleurs compter sur sa double brosse en caoutchouc qui élimine les saletés et limite l’emmêlement des poils et autres cheveux capturés. Mais ce n’est pas tout, puisque le S8 peut aussi peaufiner son nettoyage grâce à sa serpillière aidée de vibrations soniques, qui frotte donc les sols avec une pression constante pour les faire rutiler. Les tâches les plus fraîches seront naturellement plus faciles à effacer, mais pour les plus incrustées, le robot devra faire plusieurs passages. Pour les tapis, pas de panique, la serpillière se soulève automatiquement pour ne pas les abîmer.

Enfin, concernant son autonomie, le Roborock S8 est en théorie capable de fonctionner durant 3h sur une seule charge. La recharge complète s’opère quant à elle en moins de 6h.

Lire aussi

Quel est le meilleur aspirateur robot de 2023 ? Notre comparatif

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday a officiellement commencé le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée de prolongations sur les promotions.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands et par marques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday selon un budget précis :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.