Vous vous plaignez du réseau 5G de Free ? Ce forfait 250 Go au même prix peut vous convaincre

La Poste Mobile vient d'actualiser son catalogue de forfaits mobile et propose en ce moment un forfait 5G avec une grosse quantité de données, au même prix que celui de Free. Une belle alternative si vous ne captez pas bien le réseau de Xavier Niel depuis votre domicile.

Malgré la main mise de Bouygues Télécom chez une majorité de MVNO, on oublie que SFR est aussi présent sur ce marché (pour encore combien de temps ?), notamment chez la Poste Mobile. Les forfaits 5G sont d’ailleurs très intéressants en ce moment avec spécifiquement une offre pour les gros consommateurs de données, pour le même prix de l’équivalent chez Free.

Que propose ce forfait mobile chez La Poste ?

Appels, SMS et MMS illimités depuis la France, l’Europe et les DOM/COM

Une enveloppe data de 250 Go en France métropolitaine et 35 Go en Europe/DOM

Toujours sans engagement

Le forfait de 250 Go chez La Poste Mobile est au prix de 19,99 euros par mois, le tout sans aucun engagement. C’est le même prix que le même forfait chez Free. Le prix reste d’ailleurs le même, même après la première année. D’ailleurs, si vous êtes client d’une Box SFR pour votre internet à domicile, le prix de ce forfait passe à 17,99 euros par mois.

L’avantage du réseau mobile de SFR

La principale force de l’opérateur la Poste Mobile, c’est qu’il profite du réseau mobile de SFR, l’un des meilleurs en France concernant la qualité de communication et surtout l’exploitation du réseau 5G. Le territoire métropolitain est couvert à plus de 99 % et la qualité des appels est optimale. Bien évidemment, ce forfait inclut les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Vous pourrez ainsi profiter de la fiabilité du réseau dans tout le pays, les DOM et chez ses partenaires en Europe. La limite se situe à 250 correspondants différents par mois et trois heures maximum par appel.

Un forfait gigantesque pour tous les usages

Outre un prix qui ne double pas après la première année d’abonnement, vous retrouverez sur ce forfait une enveloppe de 250 Go de données 5G en France métropolitaine. C’est la quantité de data la plus forte en dehors des forfaits illimité chez SFR (mais hors de prix). De quoi naviguer sur Internet, écouter votre service de streaming musical et consulter vos réseaux sociaux sans même avoir besoin d’un réseau Wi-Fi. On peut aussi penser à ce forfait pour l’inclure dans une utilisation à domicile, dans une box 5G par exemple. Pas de hors forfait en cas de dépassement, le débit est simplement réduit en 3G/3G+.

La Poste Mobile prévoit aussi une quantité de 35 Go à utiliser en Europe et DOM. Cela reste suffisant pour ouvrir Apple Plan ou Google Maps pour vous orienter, ou bien trouver des informations utiles en cas de besoin.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir à Orange lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

