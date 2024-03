Free mobile repasse enfin sous les 10 €/mois avec son forfait 140 Go

On attendait que Free revienne mettre un peu de son sel dans la compétition des meilleurs forfaits mobile, et c'est chose faite avec ce nouveau forfait « Série Free » de 140 Go qui passe aujourd'hui à seulement 9,99 euros par mois.

Cela faisait un bon moment que l’on n’avait pas vu Free revenir dans la compĂ©tition des forfaits 4G avec un rapport Go-Prix digne de ce que l’opĂ©rateur avait pour habitude de nous proposer. C’est aujourd’hui le cas avec son forfait « SĂ©rie Free » qui passe de 110 Ă 140 Go tout en baissant son prix. En effet, on peut cette fois-ci l’obtenir pour moins de 10 euros par mois, ce qui en fait l’un des forfaits 4G les plus compĂ©titifs du marchĂ©, ni plus, ni moins.

Que propose ce nouveau forfait « Série Free » ?

Les appels, SMS et MMS illimités

Avec 140 Go en France et 18 Go en Europe/DOM

Un petit prix pendant un an sans engagement et 250 Go en 5G/4G+ par la suite

En ce moment, le forfait mobile Free de 140 Go est disponible au prix de 9,99 euros par mois pendant un an. Par la suite, le forfait passe automatiquement Ă l’offre Free 4G/5G Ă 19,99 euros par mois avec 250 Go de data.

140 Go, c’est bien assez pour tous les types d’usage sur votre mobile

Free propose cette fois-ci un forfait plus gonflĂ© en data que l’offre prĂ©cĂ©dente, Ă savoir 140 Go, pour que vous puissiez profiter encore plus de votre environnement numĂ©rique mobile. On pense notamment au streaming de vidĂ©o ou Ă la navigation sur les rĂ©seaux sociaux et mĂȘme au tĂ©lĂ©chargement de contenu. Si vous ĂȘtes abonnĂ© Freebox Pop, ou Freebox Ultra vous pouvez Ă©galement profiter de votre bouquet TV sur votre mobile via l’application Oqee. Enfin, si besoin, n’hĂ©sitez pas Ă utiliser le partage de connexion de votre mobile pour en faire profiter votre entourage.

OQEE by Free Télécharger gratuitement

Autre avantage : l’application Free Ligue 1 est proposĂ© gratuitement et c’est un bon point pour les fans de foot français qui peuvent avoir accĂšs aux matchs en diffĂ©rĂ©s avec du contenu exclusif sans avoir Ă payer un abonnement en plus. Pour l’Europe et les DOM, Free mobile a prĂ©vu une enveloppe de 18 Go pour que vous puissiez profiter de la data Ă l’Ă©tranger. Cette enveloppe est proposĂ©e en plus et n’est pas dĂ©comptĂ©e du forfait initial comme chez certains opĂ©rateurs.

Des communications illimitĂ©es, en Europe et vers l’international

Avant de parler data en 4G, il faut savoir que ce forfait est illimitĂ© cĂŽtĂ© communication. Il propose les appels vers les fixes dans toute la France et les appels, SMS et MMS illimitĂ©s vers les mobiles sur le territoire mĂ©tropolitain, l’Europe et les DOM (hors Mayotte). Il n’est cependant pas aussi fourni que le forfait 5G de 250 Go qui propose des destinations internationales incluses avec, par exemple, les USA.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir à Orange lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

