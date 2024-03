Seulement 41 € pour les Samsung Galaxy Buds FE, alors qu’ils en valaient 100 € à leur sortie

Avec ses écouteurs sans fil Galaxy Buds FE, lancés l'an dernier, Samsung a souhaité viser le bon rapport qualité/prix. Dotés de la réduction de bruit active, d'une bonne autonomie et d'un bon rendu des basses, ces modèles sont plutôt recommandables. Cependant, ils le sont bien plus quand ils sont en promotion, comme actuellement sur Amazon : 41 euros au lieu de 99 euros.

En fin d’année dernière, Samsung a investi le marché des écouteurs sans fil peu chers, soit à moins de 100 euros, avec le lancement de ses Galaxy Buds FE. La concurrence est rude sur ce secteur, dominé notamment par les Huawei FreeBuds 5i, les Jabra Elite 4 ou encore les Sony WF-C700N. Mais les Galaxy Buds FE se défendent assez bien avec leur réduction de bruit correcte, leur bonne autonomie et leur confort vraiment agréable. Ils ne sont pas parfaits, mais ils deviennent bien plus recommandables quand leur prix baisse grâce à des promotions intéressantes, comme en ce moment. On peut les trouver avec 60 % de réduction sur le prix de base.

Ce qu’il faut savoir sur les Samsung Galaxy Buds FE

Des écouteurs confortables

Avec la réduction de bruit active

Une autonomie généreuse

Lancés à 99 euros, puis réduits à 61 euros, les Samsung Galaxy Buds FE sont désormais disponibles à seulement 41 euros sur Amazon grâce à un coupon de 20 euros, à cocher avant de mettre le produit dans le panier.

En guise d’alternative sur la même gamme de prix, vous retrouverez aussi les Huawei FreeBuds SE 2 en promotion sur Amazon, qui les propose à 44,99 euros au lieu de 49 euros.

Des écouteurs tout confort

Les Samsung Galaxy Buds FE se présentent sous la forme de petits écouteurs ronds et très compacts (19,2 x 17,1 x 22,22 mm), dont on a aussi apprécié la légèreté puisqu’ils ne pèsent que 5,6 g chacun. Comme sur les Samsung Galaxy Buds Plus, on retrouve aussi de petites ailettes, qui permettent à ces écouteurs intra-auriculaires de bien se fixer dans la conque de l’oreille. Au cours de notre test, nous avons d’ailleurs jugé cette configuration très efficace, puisque le caoutchouc des ailettes rend les écouteurs moins rigides. Porter ces true wireless plusieurs heures ne pose aucun problème et le confort reste de mise.

Les écouteurs sont par ailleurs dotés de commandes tactiles bien réactives au toucher, et non de boutons physiques. Des contrôles qui peuvent être modifiés sur l’application compagnon Galaxy Wearable, qui va nous servir à personnaliser et paramétrer l’expérience avec les true wireless. Notez toutefois qu’elle n’est disponible que sur Android. Donc si vous avez un appareil Apple, passez votre chemin, les écouteurs ne pourront pas fonctionner correctement avec. Sur l’application, vous pourrez moduler l’ANC, utiliser l’égaliseur (qui n’est malheureusement pas complet) ou encore localiser les écouteurs.

Une réduction de bruit plutôt satisfaisante

Côté audio, les Samsung Galaxy Buds FE sont dénués du codec « Hi-Fi » de Samsung, le SSC Hi-Fi, mais sont équipés de l’AAC et du SBC. On n’aura donc pas droit aux 24 bits ni à la qualité Dolby Atmos. Dans les entrailles, on trouve non pas deux (comme sur les Galaxy Buds 2 ou Buds 2 Pro), mais un seul transducteur de 6,5 mm, ce qui impacte forcément la précision du son. Au niveau de sa signature sonore, les écouteurs mettent bien en avant les basses et nous font profiter d’un audio bien riche et profond. Les mediums sont bien présents aussi, ce qui permet notamment de bien entendre les voix, mais les aigus sont trop en retrait. Les écouteurs proposent par ailleurs la fonctionnalité Auto Switch, qui vous permet de basculer d’un appareil Galaxy à un autre pour écouter votre musique, mais ici, pas de Bluetooth multipoint.

Pour ce qui est de la réduction de bruit active, celle-ci s’est révélée plutôt bonne lors de notre test. Les bruits de moteurs, les sons sourds et graves ont été bien gommés, mais le résultat est plus inégal quand les bruits sont plus aigus. Un mode « Son environnant » est aussi disponible pour désactiver l’ANC et échanger avec un interlocuteur sans devoir retirer les écouteurs. Enfin, concernant leur autonomie, les Galaxy Buds FE ont pu fonctionner durant six heures avec la réduction de bruit activée et le volume poussé aux deux tiers au cours de notre test. Une endurance qui fait plaisir, donc. Pour la recharge, comptez moins d’une d’une demi-heure pour revenir à 100 %. Toutefois, ici, pas de charge sans-fil.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des Samsung Galaxy Buds FE.

