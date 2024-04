L’Apple Watch Series 8 au même prix que l’Apple Watch SE, c’est uniquement aujourd’hui

L'Apple Watch Series 8 a certes été détrônée par la Series 9, elle reste très efficace et toujours aussi recommandable, surtout quand son prix baisse pour atteindre celui de l'Apple Watch SE. En ce moment, la Series 8 est justement affichée à 279 euros au lieu de 499 euros sur Rakuten, mais seulement ce dimanche.

Lancée en 2023, l’Apple Watch Series 9 est la dernière montre connectée en date de la marque à la Pomme. Mais cette récente tocante n’a pas forcément éclipsé son aînée, la Series 8, qui reste un modèle que l’on recommande pour sa puissance et son suivi sport et santé bien complet. Et l’avantage de miser sur une ancienne référence d’une marque, c’est que son prix baisse généralement petit à petit. C’est justement le cas de la Series 8, qui est actuellement en promotion et au même prix que l’Apple Watch SE.

Les points forts de l’Apple Watch Series 8

Un bel écran OLED de 1,69 pouce

Un suivi sport et santé complet

Un GPS précis

Lancée à 499 euros, puis réduite à 299,99 euros, la montre connectée Apple Watch Series 8 (41 mm, GPS) est désormais proposée à 279,99 euros sur Rakuten grâce au code promo RAKUTEN20 valable uniquement ce dimanche. Notez que le vendeur propose ici une version globale et qu’il ne livre pas à Monaco, en Corse ou dans les DOM-TOM.

Un bel écran qui tient la route

Dire que les Apple Watch se ressemblent toutes n’est pas exagéré. La preuve avec l’Apple Watch Series 8 qui conserve ce fameux écran carré aux bords arrondis, que l’on a déjà vu sur la Series 7 et que l’on a aussi retrouvé sur la Series 9. Mais ce n’est clairement pas un défaut, tant la sobriété et la qualité des finitions d’Apple sont agréables. Sur cette Series 8, on profite par ailleurs d’une dalle OLED Retina de 1,69 pouce avec une définition de 430 x 352 pixels, qui promet des contrastes infinis et une expérience visuelle agréable. Ajoutons à cela une luminosité qui peut grimper à 1000 cd/m² , ce qui permet de lire les informations sur l’écran en plein soleil. L’Always-On est également de la partie pour l’aspect pratique.

Niveau autonomie, la marque promet 18 heures d’utilisation avec un usage classique. L’endurance n’a jamais été le point fort des Apple Watch, mais ce score reste convenable. En revanche, ce qu’on a réellement apprécié, c’est le mode économie d’énergie, introduit par la marque avec la sortie de watchOS 9. Un mode qui permet de doubler la durée d’utilisation en désactivant l’écran Always-On et les mesures de la fréquence cardiaque ou encore en actualisant moins régulièrement les applications en arrière-plan.

Un suivi efficace de la forme

Fidèle à elle-même, la firme de Cupertino n’a pas négligé le suivi du sport et de la santé. On peut notamment compter sur une foule de capteurs pour nous accompagner en plein entraînement : boussole, altimètre, accéléromètre, gyroscope… De quoi nous épauler durant les séances sportives, que ce soit pour de la marche, du vélo, du yoga ou encore de la natation. Oui, la montre est étanche jusqu’à 50 m, ce qui nous laisse tout le loisir d’enchaîner les longueurs dans une piscine. Sachez aussi que le GPS est une grande aide grâce à sa précision lors des séances de running, par exemple. Le nombre de calories brûlées, le nombre de pas effectués ou encore le nombre d’étages montés sont également enregistrés et consultables sur la montre ou sur un iPhone.

La montre est aussi une bonne alliée pour garder un œil sur sa forme et sur sa santé. Suivi de la fréquence cardiaque, réalisation d’un ECG (électrocardiogramme et signalement de fibrillation auriculaire, d’arythmie cardiaque), suivi du taux d’oxygène dans le sang, suivi du sommeil… La Series 8 se montre vraiment complète. Mention spéciale aussi pour l’apparition du capteur de température, pour mesurer les variations de température la nuit, qui peut notamment être utile pour le suivi du cycle menstruel. Autre ajout intéressant : la capacité de la montre de détecter les chutes.

