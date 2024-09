Ce TV LG 4K gigantesque de 86 pouces est à un super prix grâce à cette offre Amazon

Envie d’un trĂšs grand tĂ©lĂ©viseur dans votre salon pour vous sentir comme au cinĂ©ma ? Vous pouvez opter pour une grande dalle pour pas trop cher en ce moment, comme avec ce modĂšle de chez LG, qui dĂ©ploie une diagonale de 86 pouces, pour 999 euros au lieu de 1 399 euros de base.

LG 86UR76 2023 // Source : site lg.com

Vous recherchez un Ă©norme tĂ©lĂ©viseur sans pour autant exploser votre budget ? LG a de bons modĂšles de tĂ©lĂ©viseurs dans son catalogue, comme cette rĂ©fĂ©rence 86UR76 de 2023. Certes, elle se contente d’une dalle LCD, celle-ci assure une excellente immersion grĂące Ă sa taille gigantesque. Elle propose la 4K et d’autres normes vidĂ©os pour assurer une belle qualitĂ© d’image et voit son prix fortement chuter de 400 euros grĂące Ă cette offre.

Ce qu’il faut retenir du LG 86UR76

Un Ă©norme Ă©cran de 86 pouces

Compatible 4K, HLG, HDR10 et HDR10 Pro

L’interface WebOS 2023

Au dĂ©part Ă 1 399 euros, le tĂ©lĂ©viseur LG 86UR76 2023 s’affiche Ă prĂ©sent Ă seulement 999 euros sur Amazon. On le trouve au mĂȘme prix chez E.Leclerc.

Un TV qui prend beaucoup de place

Il n’est pas commun de trouver des tĂ©lĂ©viseurs de plus de 75 pouces dans nos foyers. Il vaut donc mieux prendre des mesures chez soi avant de jeter son dĂ©volu sur ce tĂ©lĂ©viseur de chez LG : 86 pouces, cela correspond Ă une diagonale de 219 cm et cela ne tient pas forcĂ©ment sur tous les meubles TV, d’autant plus que les pieds sont situĂ©s Ă chaque extrĂ©mitĂ© de l’écran. Assurez-vous aussi d’avoir suffisamment de recul dans votre piĂšce, pour ne pas fatiguer vos yeux lors de vos visionnages.

C’est simple : cette diagonale s’approche de celle proposĂ©e par les images diffusĂ©es par un vidĂ©oprojecteur, et offre une impression d’ĂȘtre au cinĂ©ma
 mais dans votre salon. Ses fines bordures renforcent d’autant plus l’immersion. Pas d’Oled, mais ce TV LED profite de la 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels), mais Ă©galement des compatibilitĂ©s avec les normes HDR10, HDR10 Pro, HLG mais pas de Dolby Vision. La partie son est plus modeste avec 2 simples hauts parleurs de 10 watts malgrĂ© une compatibilitĂ© DTS-HD.

Une smart TV réussie

La dalle n’est pas directement adressĂ©e aux fans de cinĂ©ma ou aux joueurs qui vont ĂȘtre déçues de ne pas retrouver des HDMI 2.1, et donc de profiter de la 4K@120 Hz sur la PlayStation 5 et Xbox SeriesX. La dalle Ă©tant bloquĂ©e Ă 50 Hz, ce tĂ©lĂ©viseur n’est pas idĂ©al avec des fonctions limitĂ©es. MalgrĂ© tout, elle dispose quand mĂȘme du processeur Alpha 5 Gen 5 AI 4K de chez LG qui est chargĂ© d’appliquer diffĂ©rents traitements aux signaux vidĂ©o et audio pour amĂ©liorer le rendu final de l’image. Une bonne maniĂšre d’afficher des signaux HD en bonne qualitĂ© sur un Ă©cran aussi grand.

Enfin, cette Smart TV de 2023 embarque la version de WebOS 23. Elle intĂšgre des Quick Card, de nouvelles notifications, un mode d’image personnalisĂ© et de nouveaux menus de fonctions raccourcis. Cet OS devient plus simple et bien plus rapide. Elle donne bien Ă©videmment accĂšs Ă de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux sont Ă©galement de la partie, pour pouvoir contrĂŽler votre tĂ©lĂ©viseur avec votre voix. Elle intĂšgre mĂȘme les fonctionnalitĂ©s Google Assistant et Alexa pour le contrĂŽle vocal via la tĂ©lĂ©commande.

