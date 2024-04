Boulanger casse le prix de ce TV TCL 4K Mini LED de 55″ (HDMI 2.1 et 144Hz) lors des French Days

Vous attendiez les French Days pour enfin changer votre TV ? Le moment est enfin arrivé, et on vous a déniché une petite pépite : le TCL 55C845, avec une dalle Mini LED de 55 pouces, s’affiche à 749 euros contre 1 389 euros au départ.

TCL lance fréquemment des gammes de TV complets et performants, comme ce modèle : le C845. Il met en avant une dalle avec un rétroéclairage Mini LED, compatible avec les meilleures normes vidéos, et supporte les signaux jusqu’à 144 Hz, ce qui en fait une excellente candidate pour les jeux vidéo depuis ses entrées HDMI 2.1. Cette référence cumule les bons points, d’ailleurs, nous l’avons noté 8/10 à notre test et profite des French Days pour s‘afficher avec 640 euros de moins qu’à son lancement.

Les points forts du TCL 55C845

Une dalle Mini LED lumineuse de 55 pouces

Compatible 4K, HDR10+, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos et DTS Virtual:X

HDMI 2.1, VRR, ALLM…

Lancé à 1 389 euros, le téléviseur TCL Mini LED 55C845 se négocie à présent à 749 euros sur le site Boulanger, grâce à une ODR de 100 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le TCL 55C845. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La TCL 55C845 au meilleur prix ?

Une dalle Mini LED lumineuse pour mieux profiter de vos contenus

Le TCL C845 reprend l’apparence de son prédécesseur et reste toujours encadré par un pourtour en métal avec un effet brossé plutôt joli, dont le tout est soutenu par un pied solide. Il ne manque pas d’élégance avec un design minimaliste arborant des bordures quasi inexistantes sur sa diagonale de 55 pouces.

Ce téléviseur Qled s’appuie sur la technologie Mini LED et est d’afficher une définition Ultra HD de 3 840 × 2 160 pixels. La luminosité est nettement meilleure que sur le modèle précédent et atteint plus de 2000 cd/m² en mode Film. Autrement, cet écran marque aussi des points avec sa compatibilité avec les contenus HDR, HDR10+ ou encore Dolby Vision IQ. Côté son, on peut compter sur du Dolby Atmos pour un son immersif et vaste.

Aussi un très bon compagnon de jeu

Comme toujours, TCL ne délaisse pas la partie gaming sur ses téléviseurs. Le C845 dispose de toutes les technologies d’optimisations telles que le VRR (Variable Refresh Rate) et l’ALLM (Auto Low Latency Mode). Parfait pour limiter les latences et les déchirements d’image pour une bonne réactivité en jeu, sans oublier la compatibilité avec l’AMD FreeSync. La marque va même jusqu’à proposer un taux de rafraîchissement capable de monter jusqu’à 144 Hz réglé en Full HD. Bien entendu, vous avez aussi droit à quatre entrées HDMI 2.1 qui permettent d’afficher les jeux en 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour les jeux compatibles sur les consoles Xbox Series X et PlayStation 5.

Il marque de nombreux points, notamment pour son système d’exploitation : il est animé par Google TV. Cette interface est simple à utiliser et réactive. Un OS qui apporte son lot de personnalisation et dont la page d’accueil donne quelques suggestions de programmes à regarder en fonction des contenus déjà visionnés. Elle donne bien évidemment accès à de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

Plus de détails dans notre test sur le téléviseur TCL 55C845.

Pour ne rien rater des French Days 2024

La première édition des French Days pour l’année 2024 se tiendra du mardi 30 avril à partir de 7h jusqu’au mardi 7 mai à 23h59. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Les French Days par marchands :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.