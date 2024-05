Samsung Odyssey Oled G9 : -50 % pour ce moniteur géant de 49 pouces noté 9/10

Que ce soit pour regarder des séries, des films ou jouer à des jeux vidéo, le Samsung Odyssey Oled G9 sait être un compagnon de choix. C’est l'un des meilleurs écrans gaming du marché et il tombe aujourd'hui à 944 euros, contre 1 799 euros à sa sortie.

Après nos smartphones et nos téléviseurs, c’est autour de nos écrans PC de s’afficher avec des dalles Oled. On avait déjà été très impressionné par l’Alienware 34 QD-OLED (AW3423DW), mais Samsung aussi s’est lancé avec son Odyssey Oled G9. Oled, format 32:9, définition impressionnante et surtout une réactivité à toute épreuve… il possède toutes les technologies qu’on souhaite, le tout dans un format immense. Très onéreux à sa sortie, le voilà à un prix plus raisonnable après cette remise de 855 euros.

Les points clés du Samsung Odyssey Oled G9 (G93SC)

Une dalle Oled géante et incurvée avec des couleurs vives

Un taux de rafraîchissement à 240 Hz, une latence ultra faible en jeu

Tizen et les apps de SVOD intégrées

De base à 1 799 euros, le Samsung Odyssey OLED G9 (G93SC) s’affiche à 1 089 euros sur le site Rue du Commerce, mais grâce au code CP-MAI24-05-V2 et une ODR de 100 euros, l’écran PC tombe à 944,40 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Odyssey OLED G9 (G93SC). Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Odyssey OLED G9 (G93SC) au meilleur prix ?

Un moniteur très imposant, de très bonne qualité

Avec un poids de 11,9 kg, un format 32:9 et une diagonale de 49 pouces, le moins que l’on puisse dire, c’est que l’écran Samsung Odyssey OLED G9 impressionne. Avec une telle taille, il sera forcément très imposant sur votre bureau. Le design est maitrisé et ne va, pour une fois, pas trop chercher du côté d’une esthétique « gamer ». On retrouve tout de même un système de LED à l’arrière du moniteur.

Ce moniteur donne la possibilité d’afficher de nombreuses fenêtres, d’autant plus que ce n’est pas la définition qui va vous limiter dans leur taille : 5120 par 1440 pixels. D’ailleurs, Windows 11 gère très bien ce type d’écran et placer les fenêtres n’est pas plus compliqué. Quant à la luminosité maximale, elle est assez décevante : seulement 400 cd/m² maximum, quand d’autres vont jusqu’à 1000 cd/m².

Doué pour le jeu, mais aussi pour le divertissement

Parfait pour les gamers et gameuses, il dispose d’un taux de rafraîchissement capable de monter à 240 Hz, idéal pour les jeux très compétitifs : à cette vitesse, la latence est de seulement 3,4 ms. Il peut aussi faire office de téléviseur grâce à la présence de l’OS Tizen, le même qu’on trouve sur les TV de Samsung. Tout n’est pas parfait malheureusement (le système est plutôt lent), mais cela permet d’accéder aux services de streaming vidéo comme YouTube, Netflix, Disney+ ou même Apple TV.

Le véritable atout de l’Odyssey Oled G9, c’est qu’il permet d’accéder aux applications de cloud gaming, comme Nvidia GeForce Now ou encore le Xbox Cloud Gaming. Connectez une manette en Bluetooth et c’est parti pour des sessions de jeu sans avoir besoin de lancer votre machine. Aussi, on a droit à l’affichage sans-fil via AirPlay pour les Mac, pour les PC Windows et même Android avec la compatibilité Google Cast. De plus, l’Odyssey Oled G9 prend en charge l’affichage de deux écrans 16:9 positionnés côte à côte.

Enfin, sur la connectique, ce modèle dispose d’un port HDMI 2.1, un port DisplayPort 1.4, un microHDMI et un hub USB avec trois ports USB-C. Et pour recharger son ordinateur portable, l’un des ports USB-C supporte la charge jusqu’à 65 W.

Plus de détails dans notre test sur le Samsung Odyssey OLED G9 (G93SC).

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que la solution de Dell, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour le gaming du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.