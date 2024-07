Samsung Galaxy Watch 5 Pro : 70 % de réduction pour cette montre connectée premium grâce aux promotions des soldes d’été

La Samsung Galaxy Watch 5 Pro a beau être sortie il y a deux ans, elle reste une montre sportive parfaitement équilibrée. Elle est encore plus intéressante grâce à cette réduction de 70 % lors des soldes chez Cdiscount. Elle passe ainsi de 469 euros à seulement 149 euros.

La Galaxy Watch 5 Pro est une smartwatch sous Wear OS endurante, avec un écosystème complet d’applications, de nombreuses mesures de santé et un design soigné avec un écran lumineux et détaillé. Mieux encore, aujourd’hui est proposée avec 70 % de réduction grâce aux promotions des soldes d’été.

Que retenir de la Galaxy Watch 5 Pro de Samsung ?

Une montre robuste avec un écran Oled de qualité

Avec de nombreuses mesures de santé

Une autonomie de plus de 2 jours

Au lieu de 469 euros, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro est désormais proposée à 199 euros sur le site Cdiscount. Mais en appliquant le code SUMMER50, la montre revient à 149 euros seulement pour les membres Cdiscount à Volonté.

Une montre sportive endurante

La Samsung Galaxy Watch 5 Pro parvient à bien s’en sortir dans les mesures sportives : elle est capable de mesurer vos nombres de pas, votre fréquence cardiaque, mais aussi de vous orienter, d’afficher votre taux de masse grasse, de réaliser un électrocardiogramme, de mesurer votre tension ou encore la saturation en oxygène dans le sang. Une centaine d’activités sont proposées, mais surtout, il est possible de passer par d’autres applications comme Strava pour exporter vos données. On peut regretter que le GPS soit un poil capricieux et que certaines fonctionnalités soient réservées aux smartphones Samsung, mais la Watch 5 Pro est sans conteste une très bonne montre connectée.

Bien sûr, l’autonomie de la montre va fortement dépendre de l’usage que vous en faites, de si vous activez l’écran always-on, le GPS, la saturation en oxygène dans le sang ou la fréquence cardiaque. Lors de notre test, cette montre Wear OS dépasse les deux jours d’autonomie et permet de partir l’esprit tranquille en randonnée. C’est loin de la semaine d’utilisation que l’on peut retrouver sur certains modèles plus axés sur le sport, mais ça reste un bon score.

Une montre soignée et lumineuse

Elle utilise des matériaux premium. En effet, le boîtier profite d’une finition en titane, qui fait son effet au poignet. En revanche, elle est assez imposante avec ses 45 mm et ne plaira pas forcément aux utilisateurs aux petits poignets. Elle aussi plus résistante, et se vante d’avoir un écran deux fois plus résistant que la génération précédente.

À ce propos, la dalle Amoled de 1,4 pouce est un plaisir à utiliser, et la luminosité est suffisante pour consulter l’interface sans problème, même au soleil. Quant à la navigation, c’est toujours WearOS aux commandes avec la surcouche One UI Watch. L’écosystème proposé est très complet au niveau des applications et des mesures.

Plus d’informations dans notre test sur la Samsung Galaxy Watch 5 Pro.

