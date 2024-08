L’excellente tablette Xiaomi Pad 6 est quasi à moitié prix aujourd’hui

La Xiaomi Pad 5 nous avait réellement convaincus, et la Pad 6 a réussi à faire aussi bien, voire mieux. Si vous êtes intéressés, on la trouve aujourd’hui à seulement 215 euros au lieu de 399 euros.

La Xiaomi Redmi Pad Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Déjà très actif sur le milieu de gamme des smartphones, Xiaomi l’est aussi dans le secteur des tablettes tactiles. Il s’en sort plutôt bien et parvient à proposer un produit très équilibré à un prix qui l’est tout autant. Sa dernière référence est d’ailleurs très appréciée par la rédaction : notée 8/10, la Xiaomi Pad 6 propose un très bon rapport qualité/prix avec un meilleur écran et de meilleures performances que le précédent modèle. Aujourd’hui, on la retrouve avec plus de 185 euros de réduction.

Ce qu’il faut retenir de la Xiaomi Pad 6

Une tablette simple, avec un joli écran

De belles performances

Et une autonomie satisfaisante

Au lieu de 399 euros habituellement, la Xiaomi Pad 6 est actuellement disponible en promotion à seulement 215 euros sur AliExpress grâce au code promo CDFR20.

Un design classique, mais efficace

À nouveau, Xiaomi joue la carte de la sobriété pour sa tablette milieu de gamme. On a la recette d’une bonne tablette, avec un châssis métallique, fin et élégant. Avec ses tranches prononcées, la Xiaomi Pad 6 tient bien en main malgré ses 490 g. À l’avant, bien que les bordures ne soient pas les plus fines qui soient, elles le sont suffisamment pour apprécier vos contenus.

Sa dalle de 11 pouces offre une belle définition 2,8K (WQHD+) et une résolution de 309 PPP. Pas d’Oled, mais on a tout de même droit à une belle luminosité et un bon niveau de fidélité des couleurs. Cerise sur le gâteau, on a un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour une expérience de navigation plus agréable et des animations plus fluides.

Tout sur les performances

Du côté de l’animation, c’est la puce Snapdragon 870 de Qualcomm qui en est à la charge. Avec ce processeur, l’ardoise de Xiaomi est capable de réaliser n’importe laquelle de vos tâches sans rechigner et est parfaitement adapté pour jouer aux derniers jeux mobiles en 3D avec les paramètres graphiques à fond.

Quant à son autonomie, nous pouvons vous affirmer qu’elle peut tenir tout au long de la semaine, que ce soit pour lire la presse, jouer à quelques jeux vidéo et consulter vos réseaux sociaux. En revanche, elle met 84 minutes pour atteindre 100 % d’autonomie avec son chargeur de 33 W.

