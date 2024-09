Nothing Ear (a) : de bons true wireless avec réduction de bruit pour moins de 70 € pendant les French Days

Version allégée du modèle Nothings Ear, les écouteurs Ear (a) n’ont pas à rougir. Ils offrent un son plein d’énergie, une bonne restitution des voix, une réduction de bruit active performante, le tout pour 69 euros seulement pendant les French Days, au lieu de 99 euros habituellement.

Il y a quelques mois, Nothing commercialisait les Nothing Ear (a). Une paire d’écouteurs sans fil, très similaires aux Ear, mais qui fait quelques concessions comme un transducteur en plastique et non en céramique. Pourtant, ce ne sont pas des écouteurs au rabais, ils nous ont d’ailleurs fortement convaincus et récoltent la note de 9/10 à notre test. Ils sont parfaits pour les utilisateurs souhaitant investir a minima dans des écouteurs, et ça tombe bien, ils sont 30 % moins chers pour les French Days.

Les Nothing Ear (a) sont de bons écouteurs pour…

Leur son puissant, équilibré et entraînant

Leur très bonne ANC

Leur bon confort et la charge rapide

Proposés au tarif de 99 euros à leur sortie, les Nothing Ear (a) se négocient actuellement en promotion à 69 euros sur le site d’Amazon avec le code promo FD10.

Des écouteurs confortables au look original

Les Nothing Ear (a) viennent se positionner avec un tarif plus abordable et pourtant, il ne manque pas d’intérêt puisqu’il existe très peu de différences avec le modèle plus haut de gamme. La ressemblance est tellement flagrante, qu’il est difficile de les distinguer, mais les Ear (a) sont déclinés en plusieurs coloris, dont un jaune pimpant. On apprécie le look original, avec la transparence de leur tige, qui laisse voir les composants électroniques.

Le confort de port des Ear (a) est excellent. Une fois insérés dans vos oreilles, les écouteurs n’en bougent ensuite plus. Dans ces conditions, la pratique sportive est possible, d’autant qu’ils ne craignent ni la transpiration ni les intempéries. Quant aux longues sessions d’écoute, elles ne procurent pas non plus d’inconfort. Au niveau du boîtier, il est plus compact et moins épais que celui des Ear, mais perd la compatibilité avec la charge sans fil. Heureusement, la recharge des écouteurs se fait en 1 h 30 environ, et ils récupèrent 1 h d’écoute après seulement 10 minutes de charge. Quant à l’autonomie des écouteurs, ils tiennent 5 h 20, c’est tout à fait honorable.

Des performances acoustiques admirables pour le prix

La version allégée des Nothing Ear hérite du même système d’ANC que sur le modèle Ear (2024). Une bonne chose, car il est très bon et rivalise avec les meilleurs de la catégorie. Dans l’ensemble, les bruits graves autour de l’auditeur sont efficacement atténués et la réduction de bruit active impacte même les sons plus clairs. Le mode transparence qui permet d’entendre autour de soi et de tenir une conversation (musique en pause), fait l’affaire.

Sur la partie audio, les écouteurs Nothing Ear (a) sont animés par des transducteurs en plastique contre de la céramique pour les Ear tout court. Moins bien dotés que les seconds sur le plan acoustique, la signature tonale des deux modèles reste très proche, avec un grave puissant et profond, beaucoup de dynamisme et de précision. Ils offrent un son très entraînant, qui flatte l’oreille avec beaucoup de détails. Ils manquent légèrement d’aération dans les hautes fréquences, mais les voix sont mieux incarnées. Pour ce tarif, on peut dire qu’ils sont très recommandables.

Vous souhaitez en savoir plus ? Voici notre test complet sur les Nothing Ear (a).

Afin de comparer les Nothing Ear (a) avec d’autres modèles que nous recommandons tout autant chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs sans fil pas chers du moment.

