Ce smartphone 5G avec écran Oled est une très bonne affaire après 120 € de remise au Prime Day

Realme fait son retour sur le marché français et son 12 Pro devrait combler la plupart des petits budgets. Ce smartphone milieu de gamme offre de belles choses pour un prix contenu. Et c’est d’autant plus le cas durant le Prime Day où il passe de 399 euros à 279 euros.

Plus discret sur le marché des smartphones, le constructeur Realme fait son retour dans le secteur avec un smartphone milieu de gamme intéressant : le Realme 12 Pro. Comme à son habitude, la marque délivre un appareil avec une fiche technique équilibrée pour un prix mini. Il est même encore plus abordable lors du Prime Day : il perd 120 euros de son prix.

Les atouts du Realme 12 Pro

Un design réussi avec un grand écran Oled à 120 Hz

Animé par une puce Snapdragon 6 Gen 1

Sa compatibilité avec la charge rapide (SuperVOOC 67 W)

Le Realme 12 Pro a été lancé au prix de 399,99 euros, mais à l’occasion du Prime Day, le smartphone ne coûte plus que 279,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Realme 12 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un design résolument premium

Le Realme 12 Pro a beau se situer sur le segment milieu de gamme, il n’en a pas l’apparence. Au dos, le smartphone est recouvert d’un cuir végétal qui fait bonne impression et est doux au toucher. Le module photo est quant à lui cerclé d’un cadran métallique doré faisant penser à la lunette d’une montre de luxe. C’est d’ailleurs le but recherché par la firme chinoise qui a fait appel au joaillier Olliver Savéo pour la conception. Autre élément qui nous fait penser à un appareil haut de gamme, c’est son écran incurvé. Il est rare de retrouver ce type d’écran sur cette gamme de prix. À l’avant justement, on découvre une grande dalle Amoled de 6,7 en FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, à ce tarif, c’est du tout bon.

À l’arrière, le module photo embarque un capteur principal grand-angle de 50 Mpx (f/1,8), un ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2) ainsi qu’un téléobjectif x2 de 32 Mpx (f/2,0). À l’avant, c’est un capteur frontal grand-angle de 16 Mpx (f/2,4) qui permet de prendre des selfies. Le constructeur chinois présente cet appareil photo comme l’un des grands atouts du Realme 12 Pro, notamment grâce à un mode portrait de qualité supérieure et à l’algorithme de traitement d’image conçu en collaboration avec Qualcomm. Reste à savoir ce qu’il vaut vraiment dans un test.

Un smartphone convaincant avec quelques concessions

La firme chinoise a souhaité équiper son smartphone d’un SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 de Qualcomm couplé à 8 Go de RAM. Ce SoC a beau dater de 2023, il a de bons restes : le téléphone est à l’aise sur les tâches basiques, mais aussi pour du multitâche et peut même lancer les gros jeux du Play Store en faisant des compromis sur les graphismes. Bonne nouvelle, le Realme 12 est livré avec Android 14, mais aussi son lot de bloatwares qu’il est conseillé de désinstaller.

Enfin, même avec une utilisation intensive, vous pourrez tenir toute une journée avec sa batterie de 5 000 mAh, voire plus selon votre utilisation. Il est surtout compatible avec la recharge SuperVOOC d’une puissance de 67 W. Grâce à cette combinaison, le fabricant promet une recharge de 1 à 50 % en 19 minutes seulement.

Découvrez notre test sur la version Plus du Realme 12 Pro.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2024 ?

Amazon Prime Day 2024 : tout ce qu’il faut savoir

Le premier Prime Day de l’année 2024 se déroule du 16 au 17 juillet. Cependant, les promotions mises en avant ne sont pas accessibles à tout le monde. Les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Les meilleures offres du Prime Day

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.