Un TV 4K QLED de 55″ à 399 € : l’offre idéale pour changer de TV avant la fin des soldes

Si vous souhaitez acquérir un TV complet avec un excellent rapport qualité-prix, vous pourrez vous tourner vers ce modèle TCL. Pendant les soldes, ce TV Qled de 55 pouces tombe à 399 euros.

Face aux mastodontes du marché des TV que sont Samsung et LG, la marque chinoise TCL est parvenue à se faire une place en lançant des téléviseurs dotés d’une fiche technique très intéressante pour des prix vraiment contenus. C’est le cas par exemple de la référence 55C635 : elle propose une dalle 4K de bonne facture, une compatibilité avec les meilleures normes vidéo, y compris des fonctionnalités gaming. À l’occasion des soldes, le TV se négocie à moins de 400 euros.

Le TCL 55c635 plaît pour…

Sa dalle 4K QLED de 55 pouces

Ses compatibilités HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos

Ses fonctionnalités gaming

Sans oublier son interface Google TV

Au lieu d’un prix barré à 599,99 euros, le téléviseur TCL 55C635 se trouve désormais à 399,99 euros sur le site Carrefour pendant les soldes.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le TCL 55C635. Le tableau s’actualise automatiquement.

Du Qled à petit prix

Pour un téléviseur milieu de gamme, le modèle C635 affiche de belles finitions. Son cadre métallique fin et son écran aux bordures affinées viennent renforcer l’immersion sur les contenus visionnés. La diagonale de 55 pouces est suffisamment grande, mais surtout relativement discrète dans un salon. Elle utilise d’ailleurs la technologie Qled et offre des contrastes bien définis, une belle restitution des couleurs et une bonne luminosité.

Le téléviseur fournit une belle finesse d’image grâce à sa compatibilité 4K HDR Pro (3 840 x 2 160 pixels). On trouve les meilleures normes vidéos, à savoir, le HDR10, HDR10+, HLG et le Dolby Vision. Sur la partie audio, il est déployé par deux haut-parleurs compatibles Dolby Atmos pour une expérience sonore plus immersive. Pour un son plus ample, il vaut mieux ajouter une barre de son.

Quelques fonctionnalités qui vont plaire aux joueurs

C’est dans le volet gaming que le TV pas chère se distingue. La C635 n’a certes pas de ports HDMI à la norme 2.1, elle supporte des technologies comme le VRR et l’ALLM. De quoi réduire la latence, éviter les déchirures d’écran et d’avoir une meilleure fluidité en jeu. Lors de notre test, nous avons aussi mesuré un input lag de 9,3 ms, ce qui est un bon résultat.

Enfin, pour le système exploitation du TV on retrouve l’OS de la firme Mountain View : Google TV. Fluide, cet OS assure une navigation simple dans l’interface. Les applications phares de streaming seront évidemment de la partie sur le Play Store, tout comme un grand nombre d’applications. Google oblige, vous pourrez aussi opérer des requêtes vocales grâce à Google Assistant, ainsi que diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette grâce à la fonction Chromecast.

Découvrez plus de détails dans notre test sur le TCL 55C635.

