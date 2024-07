Ce petit forfait mobile qui ne coûte pas plus de 5€/mois est le super deal du jour

Si vous souhaitez diminuer votre facture de téléphone, nous avons le forfait à petit prix qu'il vous faut. En effet, Cdiscount Mobile propose en ce moment une offre sans engagement à seulement 4,99 euros par mois, incluant une belle petite quantité de data : 30 Go.

À côté de ses forfaits mobile gonflés à bloc en data, Cdiscount propose actuellement une offre sans engagement plus modeste, mais qui se trouve être intéressante pour les personnes consommant peu de données 4G et désirant réduire leur facture de téléphone : un forfait 30 Go à moins de 5 euros par mois.

En quoi ce forfait Cdiscount mobile est intéressant ?

Une enveloppe de 30 Go de data en 4G

Les appels et les SMS illimités vers tous les réseaux français

Le réseau Bouygues Telecom et sans engagement

En ce moment, chez Cdiscount Mobile, on trouve un forfait 4G de 30 Go à seulement 4,99 euros par mois.

Un réseau de qualité

Ce forfait mobile propose comme d’habitude tous les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Attention, vous ne devrez pas dépasser 3 heures par appel, dans la limite de 129 destinataires par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Réticent de passer par Cdiscount mobile ? Pas de panique, cet opérateur virtuel s’appuie sur les antennes du réseau historique de Bouygues Telecom. Vous aurez donc l’assurance de bénéficier d’un réseau national de qualité : l’opérateur français couvre 95 % du territoire de la France métropolitaine et 99 % de la population selon l’ARCEP.

Petit prix pour une quantité de data suffisante

Cette offre n’est pas adaptée pour les plus gourmands en data, mais pour d’autres, c’est suffisant pour rester connecté lorsque vous ne vous trouvez pas à proximité d’un réseau Wi-Fi. Avec une enveloppe de 40 Go de données 4G en France Métropolitaine, vous allez pouvoir naviguer sur Internet, regarder des vidéos sur YouTube et écouter de la musique via Spotify hors de votre domicile. Une fois à la maison ou au travail, rappelez-vous de bien activer le réseau Wi-Fi pour éviter toute surconsommation et les mauvaises surprises à la fin du mois.

Pour finir, en plus de la quantité de data valables en France, le MVNO a aussi prévu une enveloppe de data pour l’Europe et les DOM, soit 7 Go de données 4G. Une petite quantité de data qui este suffisant pour consulter Apple Plan ou Google Maps en cas de besoin.

