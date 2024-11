Le casque Beats Studio Pro vaut bien plus le coup avec 180 € de réduction lors de la Black Friday Week

Le casque Bluetooth Beats Studio Pro n’est pas parfait, malgré sa bonne réduction de bruit active et son excellente autonomie. Et, lorsqu’il est en promotion, on le recommande bien plus facilement. Justement, sur Amazon, on peut actuellement le trouver à 219 euros au lieu de 399 euros grâce aux nombreuses offres disponibles pour la Black Friday Week.

Bonne réduction de bruit active, autonomie plus que généreuse, compatibilité avec les iPhone ET Android, connexion filaire par USB-C… On ne peut pas dire que le Beats Studio Pro est un casque qui manque d’atouts. Toutefois, il n’est pas exempt de défauts, d’où sa note de 6/10. Ce casque devient néanmoins bien plus recommandable quand il est presque à moitié prix, comme c’est le cas pendant cette Black Friday Week.

Le Beats Studio Pro, c’est…

Un casque pour iOS et Android

Une bonne réduction de bruit active

Une autonomie de 30 heures avec ANC

Lancé à 399,95 euros, le Beats Studio Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 219,99 euros sur Amazon.

Un casque avec une connectivité complète

Le premier atout du casque Beats Studio Pro, c’est son format circum-aural : les coussinets vont donc entourer vos oreilles au lieu de simplement se poser dessus, ce qui promet un bon confort, ainsi qu’une meilleure isolation passive. Par ailleurs, si le casque est plutôt compact pour ce format, il n’est pas très léger puisqu’il pèse tout de même 260 g. Attention, ce modèle peut avoir tendance à appuyer en haut de la tête et sur ses côtés, ce qui peut être gênant au bout de quelques heures d’écoute. Côté matériaux, on a ici droit à du plastique et à du métal brossé sur l’arceau. Globalement, le Beats Studio Pro est assez élégant et moderne.

Le Beats Studio Pro marque aussi des points pour sa compatibilité non seulement avec les produits Apple (la marque appartenant à la firme de Cupertino), mais aussi avec les modèles Android. Pour les appareils Apple, les utilisateurs n’auront pas besoin d’installer une application dédiée, contrairement aux personnes détentrices d’un smartphone Android. Mais au moins, ces utilisateurs pourront récupérer des fonctions proposées nativement sur iOS, comme la gestion de la réduction de bruit. Enfin, si le Beats Studio Pro est un casque Bluetooth avant tout, qui se comporte d’ailleurs très bien niveau transmission, il propose également une connectivité filaire par prise casque ainsi qu’une connectivité audio par USB-C. Il pourra ainsi être rechargé et profiter d’une musique non compressée. Cependant, et c’est bien dommage, la connexion USB-C désactive la réduction de bruit active…

Une autonomie géante

Justement, à propos de cette réduction de bruit active, une technologie que maîtrise Beats depuis de nombreuses années, celle-ci s’appuie en partie sur l’isolation passive des oreillettes, mais également sur les micros intégrés au casque ainsi que sur le traitement de la puce maison de Beats. En action, la réduction de bruit active est plutôt efficace, surtout sur les fréquences médiums. Les voix sont ainsi bien réduites dans l’open space, par exemple. En revanche, le Beats Studio Pro n’est pas aussi compétent que ses rivaux chez Bose et Apple, et les bruits plus graves ou aigus ne seront pas suffisamment atténués. On a par ailleurs droit à un mode « Transparence » assez efficient.

Côté audio, les Beats Studio Pro est doté de transducteurs dynamiques de 40 mm de diamètre et offre une compatibilité en Bluetooth avec les codecs AAC et SBC. On devra ici se passer de l’aptX ou du LDAC, non pris en charge par l’iPhone. En fonctionnement, le Beats Studio Pro met bien en avant les médiums avec pas mal de netteté et s’avère riche en détails avec un son qui fait la part belle aux voix, mais peut-être trop au détriment des basses fréquences. Dommage d’ailleurs que l’application ne contienne pas d’égaliseur, ce qui empêche le casque de proposer davantage d’infragraves… On se console un peu avec la compatibilité avec l’audio spatial et le suivi des mouvements de la tête lorsqu’il est connecté à un produit Apple, mais aussi avec l’excellente autonomie du casque. Lors de notre test, nous avons en effet pu l’utiliser pendant 30 heures avant qu’il ne tombe à court de batterie. Enfin, il se recharge complètement en 1h45 et peut même être utilisé pendant grâce à l’USB-C.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Beats Studio Pro.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.