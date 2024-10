Le smartphone démontable et personnalisable de Nothing chute sous les 200 € spécialement pour le Prime Day d’Amazon

La marque chinoise Nothing est connue pour ses smartphones originaux qui se démarquent de la concurrence par des innovations de design. Le CMF Phone 1 ne déroge pas à la règle puisque vous pouvez démonter la face arrière du téléphone ou encore lui accrocher facilement des accessoires. Il est en ce moment en promotion chez Amazon pour le Prime Day : seulement 199 euros, contre 239 euros habituellement.

Le Nothing CMF Phone 1 est un rĂ©cent smartphone disponible depuis le 8 juillet dernier. Il se prĂ©sente comme un modèle milieu de gamme et vient complĂ©ter l’offre de la marque avec les Nothing Phone classiques. Ces derniers profitent de l’interface Glyph avec des LED qui s’allument diffĂ©remment en fonction des notifications que vous recevez. Si elle n’est pas disponible sur le CMF Phone 1, vous avez autre chose en contrepartie : une personnalisation plus poussĂ©e que chez la concurrence. Et, pour le Prime Day, il chute pour la première fois sous les 200 euros.

Les points forts du Nothing CMF Phone 1

L’Ă©cran 120 Hz est Ă©patant

Pour une fois, un smartphone sans bloatwares

Les performances surprenantes, dans le bon sens du terme

Alors qu’il est normalement vendu 239 euros depuis sa sortie, le Nothing CMF Phone 1 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 199 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Nothing CMF Phone 1. Le tableau s’actualise automatiquement.

Changez le dos du Nothing CMF Phone 1 à la volée

Avec le Nothing CMF Phone 1, la marque étoffe sa gamme de smartphone avec un modèle au placement agressif qui propose une fiche technique étonnante pour un prix abordable. En plus, la marque mise tout un aspect personnalisation qui permet de changer notamment le dos du téléphone en quelques secondes.

C’est pour ça qu’Ă l’arrière, on retrouve quatre petites vis qu’il faut enlever pour retirer la façade arrière. N’oubliez pas, avant, de retirer le tiroir pour la carte SIM. Ensuite, vous installez votre nouveau dos de smartphone, vous revissez le tout et c’est tout bon.

C’est Ă la fois pratique, mais aussi un peu limitĂ© puisque vous pouvez changer uniquement le dos. Heureusement, une cinquième vis, plus grosse que les autres, permet d’accrocher des accessoires comme une lanière, un pied ou un porte-cartes. On aurait prĂ©fĂ©rĂ© que le Nothing CMF Phone 1 soit Ă l’image du Fairphone et qu’on puisse dĂ©tacher les composants.

Pour le prix, l’Ă©cran est l’un des meilleurs

Nothing et CMF ont tout particulièrement soignĂ© l’Ă©cran de leur smartphone : il s’agit d’une dalle AMOLED LTPS de 6,67″ qui affiche 1 080 x 2 400 pixels Ă 120 Hz et est compatible HDR10+. Pour le prix, vous ne trouverez pas aussi efficace chez la concurrence.

Ça ne s’arrĂŞte pas lĂ , la suite de la configuration n’est pas en reste. Un processeur Mediatek Dimensity 7300 qui assure le cachou mĂŞme lors de vos sessions gaming, 8 Go de RAM et une mĂ©moire de 128 Go qui a l’amabilitĂ© d’ĂŞtre extensible avec une carte microSD. Par contre, notez que seuls vos fichiers personnels iront sur la carte, les applications seront obligatoirement stockĂ©es sur la mĂ©moire du tĂ©lĂ©phone.

CĂ´tĂ© autonomie, il propose des performances honnĂŞtes, dans la moyenne, avec environ une journĂ©e et demi en utilisation moyenne. LĂ oĂą ça pĂŞche, c’est sur la charge supposĂ©e rapide qui est limitĂ©e Ă 33 W et nĂ©cessite donc 99 minutes pour passer de 0 Ă 100 %. En plus, le chargeur n’est pas fourni.

Enfin, le bloc photo est, lui aussi, honnĂŞte sans ĂŞtre totalement fou : en cause, l’absence d’un capteur ultra-grand-angle et d’un capteur macro. Sans ĂŞtre Ă la ramasse, le Nothing CMF Phone 1 est dans la moyenne cĂ´tĂ© photos/vidĂ©os.

Pour en apprendre plus sur le Nothing CMF Phone 1, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet et dĂ©couvrir pourquoi il a obtenu la note de 8/10.

Prime Day : pour ne rien rater des Jours Flash Prime d’Amazon

Afin de trouver toutes les meilleures offres en fonction d’une catégorie de produits, nous avons rédigé plusieurs sélections en ce sens :

Et, pour vraiment ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

N’oubliez pas qu’il faut ĂŞtre membre Amazon Prime pour profiter des offres, et ça tombe bien, les 30 premiers jours sont offerts.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.