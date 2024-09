L’excellent Samsung Galaxy S24 Ultra nourri à l’IA est à -40 % et atteint un prix jamais vu auparavant

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est actuellement l’un des smartphones Android les plus puissants du marché. Boosté par des composants puissants et d’une IA avancée, il bénéficie aujourd’hui d’une promotion totalement inédite : près de 600 euros de réduction chez AliExpress.

Lors de la sortie du Samsung Galaxy S24 Ultra, les attentes étaient hautes tant les promesses autour de l’IA étaient alléchantes. Force est de constater que la marque a réussi son pari puisque notre expert lui a octroyé la note de 9/10. Mais, ce n’est pas son seul atout, car on le retrouve également à la dixième place des smartphones les plus puissants de 2024. Et, aujourd’hui, il atteint un prix complétement inédit grâce à près de 600 euros de remise.

Les avantages du Samsung Galaxy S24 Ultra

La qualité folle de l’écran Amoled LTPO de 6,8″ à 120 Hz

One UI atteint son apogée en termes d’interface

Toutes les fonctions Galaxy AI pour améliorer son utilisation

Lors de sa sortie début janvier, le Samsung Galaxy S24 Ultra, dans une configuration similaire, était vendu 1 469 euros. Aujourd’hui chez AliExpress, il est affiché à 927,63 euros. Si vous ajoutez le code promo FSFR50 dans le panier, il passe même à 877 euros.

Notez toutefois que les stocks sont très limités et que le code promo risque de ne pas fonctionner pour tout le monde.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Å“il ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy S24 Ultra. Le tableau s’actualise automatiquement.

Derrière la sobriété, la toute puissance

Si vous cherchez de l’ultra haut de gamme, le Samsung Galaxy S24 Ultra est un smartphone que l’on peut qualifier d’impressionnant. En attendant que la marque dévoile le Samsung Galaxy S25, même s’il y a déjà eu quelques leaks, vous tenez là un téléphone qui allie un design soigné et fin avec une puissance difficilement égalable. Seuls quelques modèles peuvent se targuer de le dépasser, comme l’Asus ROG Phone 8 Pro ou encore le Xiaomi 14 Ultra. C’est notamment dû à ses composants haut de gamme, avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12 Go de RAM et un espace de stockage interne de 256 Go.

Vous allez en prendre plein les yeux aussi, car Samsung a particulièrement soigné l’écran : une luminosité de 2600 cd/m² en pic qui permet de toujours voir ce qu’affiche l’écran, même en plein soleil. Cela est appréciable sur une diagonale de 6,8 pouces, et, bien évidemment, la technologie Oled est présente, même en LTPO pour avoir un taux de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz.

Samsung mise gros sur l’intelligence artificielle

Lors de l’annonce du Samsung Galaxy S24 Ultra, la marque promettait d’intégrer l’intelligence artificielle pour révolutionner son utilisation. Et il faut dire qu’elle n’a pas menti : ray tracing, intégration dans le clavier pour corriger/reformuler/traduire vos textes, traduction vocale en temps réel… Il y a même une fonction cool pour le répondeur où votre interlocuteur parle à l’IA pour annoncer le motif de son appel. Sa réponse est ensuite retranscrite à l’écrit et vous pouvez la consulter quand vous voulez !

Tout n’est pas tout rose au pays de l’intelligence artificielle et celle-ci mériterait d’être un peu plus peaufinée et améliorée pour devenir vraiment indispensable. Ici, passé la découverte et l’amusement, ce n’est pas sûr que vous utiliserez toutes les options tous les jours.

Côté autonomie, il impressionne : malgré toutes les sollicitations du quotidien, il peut résister pendant quasiment 14h30. Par contre, on lui reproche une charge « lente » par rapport à la concurrence sur le même segment tarifaire, limitée à 45 W, ce qui fait qu’il se charge en un peu plus d’une heure. Et surtout, le chargeur n’est pas fourni dans la boîte.

Pour en apprendre plus sur le Samsung Galaxy S24 Ultra, n’hésitez pas à aller lire le test détaillé de notre expert disponible juste ici.

