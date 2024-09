Le prix de la trottinette électrique la plus abordable de Xiaomi baisse de 150 €

La Xiaomi Electric Scooter 4 Lite, ici de première génération, est le modèle idéal pour découvrir ces moyens de transport sans trop dépenser, puisque vous la retrouvez à 249 euros sur le site officiel de la marque, contre 399 euros habituellement.

Source : Xiaomi

Disponible depuis mai dernier, ce qui est relativement récent, la trottinette électrique Xiaomi Scooter 4 Lite est une entrée en matière idéale si jamais vous n’avez pas encore osé sauter le pas. Bonne fiche technique, pliable, facilement transportable, autonomie correcte : elle a tout pour plaire, même son prix qui baisse de 150 euros.

Pourquoi choisir la Xiaomi Electric Scooter 4 Lite ?

Autonomie théorique de 20 km pour une vitesse de 25 km/h

Moteur de 300W pour gravir des pentes jusqu’à 14%

L’écran sur le guidon est très intuitif

Alors qu’elle coûte 399 euros, la Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (1ère génération) s’affiche à 249 euros sur le site de Xiaomi. Si vous êtes nouveau client, ou si vous créez un nouveau compte pour l’occasion, vous avez un coupon de 15 euros à récupérer, pour éventuellement l’avoir à 234 euros.

Une entrée en matière solide dans le monde des trottinettes électriques

Avec la Xiaomi Electric Scooter 4 Lite, vous avez une trottinette au design sobre, toute de noir vêtue avec un câblage rouge et les clignotants oranges autour de la roue arrière. Sous le plateau, vous retrouvez la batterie de 187 Wh avec une promesse, sur le papier, d’une autonomie de 20 km. Comme toujours, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes, puisque vous atteignez les 20 km si vous pesez 75 kg, sur route plate, sans vent et en roulant à 15 km/h. Donc en pratique, il faut plutôt compter sur une autonomie qui va de 10 à 15 km.

Pour autant, vous serez bien installé au guidon de votre trottinette sur lequel vous retrouvez l’écran qui permet de consulter la vitesse à laquelle vous roulez et l’autonomie restante. C’est d’ailleurs par là que vous pouvez changer les modes de conduite, même en pleine course. Il y a le mode piéton pour aller à 6 km/h, le mode standard pour aller à environ 20 km/h et le mode sport pour aller à 25 km/h, ce qui est la vitesse maximale autorisée.

Vous pouvez l’emmener partout, même dans les transports

La Xiaomi Electric Scooter 4 Lite bénéficie de dimensions compactes qui la rendent facilement transportable. Elle mesure 111 x 49 x 113 cm pour 15,6 kg et elle se plie très rapidement. Pratique si vous devez alterner avec les transports en commun, pour ne pas gêner les autres usagers. Pensez à bien emmener votre prise pour la charger, car son autonomie pratique est tout de même assez courte, et il faut compter une demi-journée pour la charger à 100%.

C’est donc une trottinette plutôt conçue pour les petits trajets, pour découvrir un peu cet univers. Si jamais vous êtes surpris par une petite averse sur la route, elle est certifiée IP54 et peut donc résister à la pluie, mais aussi à la poussière.

Si vous cherchez un modèle d’un autre acabit, nous vous conseillons de consulter le guide des meilleures trottinettes du moment, vous y trouverez sûrement votre bonheur.

