L’Apple Watch Series 10 est enfin là et elle est déjà moins chère pendant ces French Days

Apple vient de dévoiler une nouvelle montre connectée, l’Apple Watch Series 10, qui apporte avec elle son lot de nouveautés. Et malgré sa sortie toute récente, elle est déjà en promotion chez Cdiscount : on peut en effet l’y trouver à 404,99 euros au lieu de 449 euros pendant les French Days.

C’est lors de sa traditionnelle keynote, qui s’est déroulée le 9 septembre dernier, qu’Apple a présenté de nouveaux produits. La firme de Cupertino a notamment dévoilé son Apple Watch Series 10, une montre connectée qui n’est pas avare en changements par rapport aux précédentes générations. Et si cette tocante vient tout juste d’être lancée, figurez-vous qu’elle est d’ores et déjà en promotion pendant ces French Days.

Les nouveautés de l’Apple Watch Series 10

Un boîtier plus grand, mais plus fin

Une dalle OLED plus grande (1,78 pouce)

L’arrivée de la notification d’apnée du sommeil et d’un profondimètre jusqu’à 6 mètres

Lancée à 449 euros, puis réduite à 419,99 euros, l’Apple Watch Series 10 (42 mm, GPS) est aujourd’hui disponible en promotion à 404,99 euros chez Cdiscount grâce au code promo 15DES129.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Apple Watch Series 10. Le tableau s’actualise automatiquement.

Plus grande, plus fine, plus élégante

Apple n’avait pas fait évoluer le design de ses Apple Watch depuis l’Apple Watch Series 7, lancée en 2021. C’est désormais chose faite avec cette Apple Watch 10, la montre des 10 ans, qui a bénéficié d’un petit lifting bienvenu. On a tout d’abord droit à un changement de taille (42 mm contre 40 mm auparavant), et donc à une montre plus large. Plus large, oui, mais surtout plus fine. L’Apple Watch Series 10 présente ainsi une épaisseur de 9,7 mm, contre 10,7 mm auparavant. La tocante est aussi plus légère et pèse 30 g, contre 31,9 g pour les Series 8 et Series 9. Bref, nous ne l’avons pas encore testée, mais quelque chose nous dit que ces changements dans le design de la montre la rendront encore plus agréable à porter au quotidien.

Qui dit boîtier plus grand, dit logiquement plus grand écran. L’Apple Watch Series 10 embarque donc une dalle de 1,78 pouce, contre 1,69 pouce sur le modèle précédent. Selon Apple, la Series 10 arbore même la plus grande surface d’affichage de toutes ses montres connectées, c’est dire. Et ce, grâce notamment aux bordures plus fines qui encadrent l’écran. Ajoutons à cela une nouvelle dalle OLED dite « OLED grand-angle », qui permet en théorie de profiter d’une meilleure lisibilité et même d’une luminosité accrue par rapport aux modèles précédents.

De nouvelles données pour les sportifs

Côté santé, outre les fonctions classiques de suivi de la température cutanée, de mesure de la fréquence cardiaque, d’électrocardiogramme ou encore de SpO2 qui sont bien évidemment de la partie, Apple a également misé sur quelques nouveautés. L’Apple Watch Series 10 peut tout d’abord détecter l’apnée du sommeil en se basant sur la SpO2, mais aussi sur d’éventuels mouvements pendant la nuit. À noter que cette fonctionnalité sera aussi disponible sur l’Apple Watch Series 9. Par ailleurs, on aurait franchement aimé que l’Apple Watch Series 10 intègre une mesure de la tension artérielle, comme envisagé par la marque initialement, mais également la mesure du taux de glucose dans le sang, sur laquelle planche encore Apple, mais qui n’est pas près d’arriver… Côté sport, l’Apple Watch Series 10, qui peut bien sûr reconnaître une foule d’activités, renferme désormais un capteur de température de l’eau et un profondimètre jusqu’à 6 mètres. Elle peut même nous permettre de voir quel impact l’intensité et la durée des entraînements ont sur notre corps.

Enfin, à l’intérieur de la Series 10, c’est la puce Apple S10 qui s’y niche. Elle est notamment dotée d’un NPU à quatre cœurs, qui permettait à l’Apple Watch 9 de profiter du geste « toucher deux fois », que l’on retrouve évidemment sur la Series 10. Pour ce qui est de l’autonomie de la montre, Apple annonce toujours jusqu’à 18 heures d’utilisation, mais côté recharge, la marque indique une charge rapide de 0 à 80 % en 30 minutes, contre 45 minutes sur les anciens modèles. Plutôt alléchant, donc.

