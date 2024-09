Fnac et Darty liquident leurs stocks à l’occasion des French Days : les 13 offres à retenir

La 2e édition des French Days 2024 vient de débuter, et quel démarrage ! On trouve des produits Tech à prix vraiment séduisants, notamment chez les deux enseignes françaises, la Fnac et Darty. Retrouvez ici celles que nous avons retenues.

Les promotions sont extrêmement nombreuses pour cette deuxième édition des French Days 2024. La Fnac et Darty se donnent à cœur joie d’y participer, et proposent même des remises supplémentaires avec des codes promo. Dans cet article, nous avons regroupé les meilleures offres proposées par les deux sites marchands français.

Les meilleurs deals des French Days chez la Fnac et Darty

Retrouvez les offres French Days à la Fnac FRENCHDAYS

Nintendo Switch OLED : la console familiale par excellence

En attendant une successeure, la Nintendo Switch OLED reste à ce jour la dernière mouture de la console hybride de Big N. Si elle n’améliore pas les performances de base, elle apporte tout de même un nouvel écran plus grand et de meilleure qualité, ainsi qu’une meilleure autonomie.

Son écran OLED de 7 pouces aux fines bordures fines

Un design revu et même modernisé

Le port Ethernet sur le dock

En ce moment, la console Nintendo Switch Oled est en ce moment en promotion à 289 euros au lieu de 319 euros chez la Fnac.

Meta Quest 3 (512 Go) : un casque qui combine réalité virtuelle et réalité mixte

Le Meta Quest 3 est un casque qui combine réalité virtuelle et réalité mixte, comme l’Apple Vision Pro, mais le premier est bien moins cher que le deuxième. Et c’est encore plus le cas pendant les French Days.

Qu’offre le Meta Quest 3 ?

La réalité virtuelle et mixte

Un confort amélioré (40 % plus fin que le Meta Quest 2)

Des performances élevées

Une compatibilité avec plus de 500 jeux

Auparavant affiché à 699,99 euros, le casque VR Meta Quest 3 (512 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 549,99 euros à la Fnac et chez Darty. Notez que les adhérents Fnac ont aussi droit à 40 euros offerts et crédités sur leur compte fidélité pour l’achat de ce casque avec le code promo FRENCHDAYS. De plus, sachez que la version 128 Go du Meta Quest 3 est quant à elle affichée à 479,99 euros au lieu de 549,99 euros à la Fnac.

Pack Motorola Moto G24 + Tag : un entrée gamme qui va à l’essentiel

Pour les personnes cherchant un smartphone équilibré ou capable du minimum syndical, la Fnac et Darty propose le pack parfait durant les French Days : moins de 130 euros pour un smartphone avec une balise Bluetooth et son lot d’accessoires.

Que propose ce pack Motorola ?

Un smartphone avec un écran de 6,5 pouces à 90 Hz

Une expérience utilisateur réussie sous Android 14

Une autonomie satisfaisante

Avec en prime, une balise Bluetooth, coque et chargeur

Le Motorola G24 se trouve un pack avec une balise Bluetooth et une coque pour seulement 129,99 euros, au lieu de 189,99 euros de base chez Darty. L’offre est également disponible sur le site de la Fnac.

Hisense AX5125H : une meilleure expérience audio, une fois associée à votre TV

Marre du son médiocre de votre téléviseur ? Si c’est le cas, vous pourriez le compléter par une barre de son, afin d’avoir un audio encore meilleur pour vos films et séries. Ça tombe bien : la Hisense AX5125H est en promotion lors des French Days et coûte 200 euros de moins.

En quoi cette barre de son Hisense est-elle intéressante ?

Pour ses deux enceintes et son caisson de basses

Sa puissance maximale de 500 W

Un son surround 5.1 Dolby Atmos

D’abord à 499 euros, puis réduit à 399 euros, la barre de son Hisense AX5125H voit son prix baisser lors des French Days : elle est à 299 euros chez la Fnac et le site Darty.

Dyson V11 Extra : un balai aspirateur maniable, pratique et puissant

Très puissants et maniables, les appareils vendus par Dyson ne déçoivent pas et permettent de boucler la corvée d’aspiration en un rien de temps. Le V11 Extra offre bel et bien tout cela et pour les French Days, il coûte 170 euros de moins.

Le Dyson V11 Extra qui vous facilite la corvée du ménage grâce à…

Son format stick, agréable à manier et léger

Sa bonne puissance d’aspiration

Son autonomie satisfaisante

Vendu au départ à 599 euros, le Dyson V11 Extra voit son prix chuter pendant les French Days : il est à 429 euros sur le site Darty.

iPhone 16 Pro (128 Go) : le meilleur de chez Apple

Apple a sorti son nouveau fleuron, l’iPhone 16 Pro. Il s’accompagne de quelques changements, comme un écran plus grand, un nouveau bouton « Camera Control », une nouvelle puce plus performante, ainsi que des nouveautés côté photo. Si vous attendiez de voir une baisse de prix pour renouveler votre iPhone, sachez qu’il est déjà moins cher grâce à cette offre Fnac lors des French Days.

L’iPhone 16 Pro, c’est quoi ?

D’excellentes finitions et un écran agrandi avec des bordures réduites

Sa puce A18 Pro performante,

Une partie photo soignée

De base à 1 229 euros, l’iPhone 16 Pro dans sa version 128 Go peut vous revenir à 1 129 euros sur le site de la Fnac grâce à un bonus de reprise. L’enseigne offre même 70 euros sur la carte pour les adhérents. Pour les obtenir, il suffit d’appliquer le code FRENCHDAYS.

Lenovo Tab M9 : une tablette qui ressemble à une liseuse

La Lenovo Tab M9 est une tablette abordable destinée à un public familial. Ce n’est pas un monstre de puissance, mais elle assure les tâches les plus simples et se négocie à petit prix pendant les French Days.

L’essentiel à retenir de la Lenovo Tab M9 :

Un écran HD de 9 pouces

Une puce efficace pour les tâches simples

Un son Dolby Atmos

Lancée à 179 euros, la tablette Lenovo Tab M9 est actuellement affichée à 139 euros sur le site de la Fnac, mais également sur le site Darty.

Lenovo LOQ 15IRH8 : une configuration puissante sous les 1 000 €

Envie d’un PC portable gaming tout neuf ? Cela tombe bien puisque les French Days ont commencé et qu’on trouve une belle ristourne sur le Lenovo LOQ 15IRH8 sous RTX 4060.

Le Lenovo LOQ 15IRH8 en bref

Un écran de 15,6 pouces en FHD rafraîchi à 144 Hz

Une RTX 4060 avec un Intel Core i5-12450H

Une bonne connectique

Au lieu de 1 299,99 euros habituellement, le Lenovo LOQ 15IRH8 est maintenant disponible en promotion à 949,99 euros sur le site de la Fnac et le site Darty.

Pack Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G (256 Go) : le milieu de gamme par excellence avec un cadeau en prime

Le roi du rapport qualité/prix profite des French Days pour se mettre dans un pack à un prix plus doux. À la clé, vous avez un smartphone puissant, endurant et bon en photo, avec en prime une clé HDMI pour votre TV.

En quoi ce pack Xiaomi est intéressant ?

Un smartphone avec un bel écran Amoled 120 Hz

Performant, avec une bonne autonomie

Une belle partition photo

Sans oublier la clé HDMI Xiaomi pratique pour connecter un TV

À l’occasion des French Days, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G (256 Go) avec Mi TV Stick se négocie à 341 euros au lieu de 451 euros chez Darty. L’offre est également disponible sur le site de la Fnac.

Lenovo Tab Extreme : une référence ultra haut de gamme qui cumule les bons atouts

Entre son écran Oled qui ressemble davantage à l’écran d’un PC portable, ses multiples compatibilités et son énorme batterie, elle est capable de se mesurer à des monstres comme la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Proposée à prix élevé, une promotion spéciale French Days permet d’adoucir la facture.

L’offre de la Lenovo Tab Extreme

Un écran OLED 3K 120 Hz de 14,5 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos

Une batterie de 12 300 mAh

Initialement affichée à 1 299 euros, la Lenovo Tab Extreme (256 Go, avec protection et stylet fourni) est désormais proposée à 999 euros à la Fnac ainsi que chez Darty.

Samsung The Frame TQ55LS03D 2024 : un TV ou un chef-d’œuvre ?

Samsung fait le plein d’originalité avec sa gamme The Frame, et sa série 2024 ne déroge pas à la règle. Avec ses allures de tableau, il ira parfaitement dans votre salon, et pour moins cher, car sa version 55 pouces est plus abordable durant les French Days.

Le Samsung The Frame TQ55LS03D 2024 en quelques mots

Un design atypique aux allures de tableau

Un écran de 55″ anti-reflets compatible 4K, HDR, HDR10+, HLG et Dolby Atmos

Un port HDMI 2.1 avec la 4K@120fps

Au lieu de 1 499 euros, le TV Samsung The Frame 2024 TQ55LS03D est aujourd’hui disponible à 999 euros chez Darty.

Pack Lenovo Tab P12 : une tablette polyvalente idéale pour les créatifs

Avec son bel écran 3K et son stylet pratique, la tablette tactile Lenovo Tab P12 est un modèle qui devrait convenir aux créatifs, mais pas seulement. Elle se montre suffisamment polyvalente pour s’adapter à chacun. Si cette ardoise vous fait de l’œil, sachez que vous pourrez l’avoir moins chère durant les French Days.

En quoi la Lenovo Tab P12 est intéressante ?

Un écran 3K de 12,7 pouces qui peut se diviser en 4

Un stylet réactif

Une grande autonomie

Au lieu de 449 euros, la Lenovo Tab P12 avec stylet est désormais disponible à 349 euros sur le site de la Fnac. L’enseigne Darty propose la même offre.

Ninebot F2 E : une trottinette puissante

Avec des références allant de 300 euros à plus de 2 000 euros, Ninebot propose des trottinettes électriques pour tous les budgets. La KickScooter F2E fait partie des modèles les plus abordables et elle l’est encore plus lors des French Days.

Les points forts de la Ninebot Kickscooter F2 E

Autonomie de 27 km avec le mode le plus dynamique

Combinaison de frein à disque et frein électronique

Indice de protection IPX5 pour rouler même sous la pluie

Alors qu’elle coûte normalement 549 euros, la trottinette électrique Ninebot Kickscooter F2 E est actuellement proposée à 399,99 euros sur le site Darty et le site de la Fnac.

Les French Days 2024 avec Frandroid

La deuxième édition des French Days pour l’année 2024 durera toute une semaine pour se clôturer le dernier jour du mois de septembre. Dès maintenant, plusieurs e-commerçants ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions.

Les French Days par marchands

Les French Days par catégories

Et, pour vraiment ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.