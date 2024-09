Le nouveau Realme 13 Pro 5G est déjà en promotion en pleine période de French Days

Dévoilé tout récemment, le Realme 13 Pro 5G est un smartphone de milieu de gamme qui pourrait faire rougir plus d’un concurrent : écran Amoled 120 Hz, design premium, puce Snapdragon 7s Gen 2… Bref, un modèle prometteur que l’on trouve, pendant les French Days, à 278 euros au lieu de 442 euros sur Aliexpress.

Récemment lancé en Chine, le Realme 13 Pro 5G est un smartphone de milieu de gamme dont la fiche technique a de quoi séduire. Entre son grand écran Amoled bien fluide, son design élégant, sa puce puissante et son module photo polyvalent, ce modèle se révèle très bien équipé. Mais ce qui le rend encore plus désirable, c’est le fait que sa configuration solide n’est pas synonyme de prix élevé, puisque pendant les French Days, on peut le trouver à moins de 280 euros.

Les points essentiels du Realme 13 Pro 5G

Une dalle Amoled FHD+ de 6,7 pouces + 120 Hz

Une puce Snapdragon 7s Gen 2

Un module photo complet

D’abord affiché à un prix barré de 442 euros, le Realme 13 Pro 5G (8 + 256 Go) peut aujourd’hui vous revenir à 278 euros sur Aliexpress grâce au code promo REALME01.

Un design qui s’inspire de tableaux de Monet

Le Realme 13 Pro 5G est donc un tout nouveau smartphone qui se démarque tout d’abord par son design. En effet, non seulement il présente une belle finesse et des tranches plates qui lui donnent un aspect premium, mais il révèle également un dos riche en reflets. La marque assure même s’être inspirée de tableaux de Claude Monet et avoir voulu simuler les coups de pinceau du célèbre peintre français sur ce dos brillant. Nul doute que ce design ne passera pas inaperçu et qu’on ne voudra pas le couvrir d’une coque.

À l’avant, on trouve un écran encadré de très fines bordures, mais surtout une dalle Amoled de 6,7 pouces qui a le net avantage de proposer un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sur un smartphone affiché à un tel prix, c’est plutôt appréciable. Autant dire que la fluidité des animations offerte par cet écran devrait être exemplaire. Ajoutons à cela une définition 2,4K (2 412 x 1 080 pixels) qui promet des images bien nettes.

Un smartphone qui renferme une belle puissance

Le Realme 13 Pro 5G renferme dans ses entrailles une puce Snapdragon 7s Gen 2, ici complétée par 8 Go de RAM, et que l’on retrouve aussi dans l’un de ses prédécesseurs, le Realme 12 Pro Plus. Que cela soit pour de la navigation, du multitâche ou à la simple ouverture de plusieurs applications, cette puce devrait se montrer largement efficace, y compris pour du jeu, mais sans pousser les graphismes à leur maximum. Pour ce qui est de son logiciel, le Realme 13 Pro est livré avec Realme UI 5.0, basé sur Android 14.

Côté photo, le smartphone intègre un module principal Sony LYT-600 de 50 Mpx avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 8 Mpx et une caméra macro anecdotique (comme toujours…) de 2 Mpx. À l’avant, c’est un capteur selfie de 32 Mpx que la marque a installé. Realme a par ailleurs misé une nouvelle fois sur l’intelligence artificielle pour booster le rendu de chaque cliché. Grâce à l’IA, on peut par exemple rendre des photos floues plus nettes ou encore supprimer des éléments dans un cliché.

Enfin, concernant son endurance, le Realme 13 Pro embarque une batterie de 5 200 mAh, qui lui permet, selon la marque, de proposer une autonomie de 18 heures de lecture de vidéos sur YouTube, de 8 heures de jeu ou encore de 17 jours en veille. Le smartphone est également compatible avec la charge rapide SuperVOOC 45 W, grâce à laquelle on peut, toujours selon Realme, passer de 1 % à 50 % de batterie en 27 minutes.

