Steam Deck LCD : les consoles portables reconditionnées de Valve sont à prix cassé pour le Black Friday

En allant directement sur le site de Valve, vous retrouvez des modèles de Steam Deck reconditionnés, en version 64, 256 et 512 Go avec des prix qui commencent à partir de seulement 299 euros pour la période du Black Friday.

Avec le Steam Deck, Valve a apporté une petite révolution dans le gaming en proposant une console portable sur laquelle vous pouvez accéder à votre compte Steam. Là, vous pouvez installer les titres compatibles et y jouer absolument partout. Il s’agit ici de la version LCD (sachant qu’une version OLED est sortie depuis) et surtout reconditionnée et certifiée par Valve avec une garantie d’un an, similaire à un Steam Deck neuf.

Ce qu’il faut savoir sur le Steam Deck LCD

Une grande console portable et la puissance d’un PC

Des performances qui permettent de faire tourner de gros jeux

Le Steam Deck est relativement ouvert à la bidouille

Lors de sa sortie il y a plusieurs années, le Steam Deck LCD 64 Go était vendu 419 euros. Pour le Black Friday, la version reconditionnée passe à 299 euros. Si vous avez besoin de plus de place, la version 256 Go passe à 339 euros et la version 512 Go passe à 379 euros.

Chéri(e) j’ai rétréci le PC

La PSP et la PS Vita vous manque ? La mablette de la Wii U a laissé en vous des souvenirs impérissables ? Vous ne jurez que par votre Nintendo Switch ? Alors ajoutez un autre produit à votre collection avec le Steam Deck, une console portable avec un écran LCD tactile de 7″ qui affiche 1280 x 800 pixels avec une fréquence de rafraîchissement à 60 Hz. C’est d’ailleurs un bon point de comparaison puisque le Steam Deck est plus imposant que la Switch, avec aussi beaucoup plus de boutons.

Ce n’est clairement pas la meilleure définition pour le gaming, mais en pratique, ça fait largement le travail. En plus, vous pouvez l’utiliser aussi bien en intérieur qu’en extérieur : en poussant la luminosité au maximum, l’éclairage est on ne peut plus suffisant. En plus, malgré sa taille, il n’est pas si lourd (669 grammes) et les touches tombent bien sous les doigts, donc la prise en main est immédiate.

Une puissance insoupçonnée sous le capot

Le Steam Deck se veut comme un PC portable dans le corps d’une console portable. Ainsi, vous retrouvez un APU MAD avec un processeur Zen 2 4 coeurs 8 threads accompagné d’une puce graphique RDNA 8 Compute Unite. Alors pour beaucoup, ça peut être du charabia, mais sachez qu’en pratique, vous avez plus de puissance qu’une Switch. Vous pouvez donc faire tourner quelques gros AAA sans problème, avec un stockage eMMC ou NVMe en fonction de la version choisie.

Il y a quand même un petit revers à la médaille, puisqu’elle dégage pas mal de chaleur et que la ventilation est bruyante. Aussi, l’autonomie est assez inégale et varie entre 2h et 8h en fonction du jeu lancé. Depuis sa sortie, de nombreux jeux ont été rendus compatibles avec le Steam Deck. Donc si vous avez une bibliothèque longue comme un jour sans pain et un backlog interminable, ça peut être la solution pour enfin terminer vos jeux : y jouer partout.

En lisant notre test complet de la console Valve Steam Deck (LCD), vous pourrez vous faire votre propre avis sur la bête et déciderez ensuite de craquer, ou non.

Le Steam Deck n’est pas la seule console portable du marché, donc pour en découvrir d’autres et éventuellement avoir quelques idées pour Noël, vous pouvez consulter notre guide d’achat comparatif.

