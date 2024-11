Ce TV 4K Neo QLED de 65″ (100 Hz, HDMI 2.1) signé Samsung est à moitié prix pendant la Black Friday Week

Le TV Samsung TQ65QN85D a de quoi convaincre celles et ceux qui recherchent un téléviseur complet doté d’une grande dalle 4K offrant une qualité d’image admirable. La bonne nouvelle, c’est qu’il est bien moins onéreux que d’habitude : pendant la Black Friday Week, Ubaldi l’affiche à 1 163 euros au lieu de 2 390 euros.

C’est dans la gamme de téléviseurs Neo QLED de Samsung que l’on peut trouver de grands modèles offrant une technologie d’affichage premium, des fonctionnalités gaming très recherchées ou encore des technologies audio qui nous feraient presque passer l’envie d’acheter une barre de son. Le TV Samsung TQ65QN85D de 65 pouces propose bel et bien tout cela, et pendant cette Black Friday Week, il est proposé à moins de 1 200 euros.

Les points essentiels du TV Samsung TQ65QN85D

Une dalle 4K Neo QLED de 65 pouces + 100 Hz

Compatible HDR10+

Dolby Atmos, Q-Symphony

Plusieurs ports HDMI 2.1

Au lieu de 2 390 euros, le TV Neo QLED Samsung TQ65QN85D est aujourd’hui disponible en promotion à 1 163 euros chez Ubaldi.

Le grand TV idéal pour les films et séries

Le TV Samsung TQ65QN85D est un grand modèle de 65 pouces, soit une diagonale idéale pour regarder vos contenus dans les meilleures conditions. D’autant plus qu’il embarque une dalle 4K (3 840 x 2 160 pixels) Neo QLED, une technologie d’affichage créée par la marque sud-coréenne qui combine concrètement un rétroéclairage avec des mini LED et un filtre à boîte quantique QLED. Résultat ? Les contrastes affichés sont plus marqués, la luminosité améliorée et la couverture colorimétrique étendue. La qualité d’image promet donc d’être excellente.

Ajoutons à cela le processeur NQ4 AI Gen 2 qui s’occupe de son côté d’upscaler chaque contenu jusqu’en 4K, aidé de l’IA. Le téléviseur est par ailleurs compatible avec la norme HDR10+, qui garantit des images plus contrastées grâce à une extension de la plage dynamique. Ne vous attendez toutefois pas à voir du Dolby Vision dans cette fiche technique, comme d’habitude chez Samsung. Côté son, on a droit à du Dolby Atmos, mais également à plusieurs fonctionnalités propres à la marque, comme le Q-Symphony, qui se charge de synchroniser les haut-parleurs d’une barre de son avec ceux d’un TV QLED, ou encore la technologie OTS Lite (Object Tracking Sound), qui permet au son de suivre fidèlement le mouvement d’un objet ou d’une personne à l’écran grâce aux haut-parleurs placés autour du TV.

Mais aussi pour le gaming

Le TV Samsung TQ65QN85D peut aussi tout à fait s’adresser aux gamers. Il dispose tout d’abord d’un taux de rafraîchissement natif de 100 Hz, qui promet donc une belle fluidité, mais il intègre surtout quatre ports HDMI 2.1, le graal pour les détenteurs d’une console next-gen, qui pourront lancer des parties en 4K@120fps sans problème, d’autant plus que Samsung a ajouté la technologie Motion Xcelerator, laquelle permet d’afficher des mouvements encore plus fluides et nets, sans saccade. Les modes ALLM (Auto Low Latency Mode, pour réduire la latence) et VRR (Variable Refresh Rate, pour combattre les déchirures d’écran), ainsi que l’AMD FreeSync Premium Pro sont aussi de la partie. Une Game Bar est même disponible pour optimiser chacune des parties.

Enfin, le TV tourne sous Tizen, le système d’exploitation maison de Samsung, qui propose une foule de fonctionnalités pratiques, comme le multi-écran. L’interface est certes moins riche que Google TV, mais elle donne évidemment accès aux plateformes de streaming phares. Le Gaming Hub, la plateforme de jeux en streaming de la marque, y est aussi proposé, de même qu’un hub SmartThings, bien utile pour contrôler des appareils intelligents compatibles. Alexa est aussi intégrée et obéira à chaque requête vocale.

À lire aussi :

Quels sont les meilleurs téléviseurs 65 pouces 4K (Oled, QLED ou Full LED) en 2024 ?

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Eh oui, le Black November a commencé début novembre pour la majorité des e-commerçants. C’est maintenant le moment de la Black Week, cette semaine de promotion qui précède le vendredi noir. Encore une belle occasion pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.