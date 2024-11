Les 10 deals tech incontournables de ce Black Friday

Aujourd’hui mercredi 27 novembre, nous avons sĂ©lectionnĂ© pour vous les 10 meilleures offres Black Friday. Des deals vĂ©rifiĂ©s et qui valent vraiment le coup.

Le Black Friday atteint son rythme de croisière en ce mercredi 27 novembre. Entre les vraies bonnes affaires et le marketing agressif, on a sélectionné pour vous les 10 offres qui méritent vraiment votre attention.

Avant de vous présenter notre sélection, voici nos critères :

Vérification du prix avant/après promotion

Comparaison avec les prix habituels du marché

Qualité du produit (tests, avis vérifiés)

Disponibilité réelle du stock

Fiabilité du marchand

MacBook Air

Et le MacBook Air M3 dans sa config avec 16 Go de RAM : puce M3 (CPU 8 cœurs/GPU 10 cœurs), écran Liquid Retina 13,6″, 256 Go SSD, autonomie 18h et design ultra fin sans ventilateur. Une config rare à 1 099 € au lieu de 1 260 € (-13 %) sur Amazon. C’est vraiment la meilleure config qualité-prix pour du MacBook Air.

MacBook Air M2 13″ :

Version 8/256 Go à 879 € disponible à la Fnac

Version 16/256 Go à 999 € (-200 €) disponible sur Amazon

Version 8/512 Go à 999 € disponible à la Fnac

Version 16/512 Go à 1 229 € disponible à la Fnac

MacBook Air M3 13.6″ 8/256 Go à 979 €-999 € :

Minuit (979 €) disponible à la Fnac et Darty (code : DARTY50)

Argent (979 €) disponible à la Fnac et Darty (code : DARTY50)

Gris sidéral (979 €) disponible à la Fnac et Darty (code : DARTY50)

Lumière stellaire (979 €) disponible à la Fnac et Darty (code : DARTY50)

MacBook Air M3 13.6″ 16/256 Go à 1099 € :

Minuit + 70W (1119 €) disponible à la Fnac, Darty (code : DARTY100) et Amazon

Argent + 70W (1099 €) disponible à la Fnac, Darty (code : DARTY100) et Amazon

Gris sidéral + 70W (1099 €) disponible à la Fnac, Darty (code : DARTY100) et Amazon

Lumière stellaire + 70W (1099 €) disponible à la Fnac (code : DARTY100), Darty et Amazon

MacBook Air M3 13.6″ 16/512 Go à 1319 € :

Minuit + 70W disponible Ă la Fnac, Darty (code : DARTY100) et Amazon

Argent + 70W disponible Ă la Fnac, Darty (code : DARTY100) et Amazon

Gris sidéral + 70W disponible à la Fnac, Darty (code : DARTY100) et Amazon

Lumière stellaire + 70W disponible à la Fnac, Darty (code : DARTY100) et Amazon

Forfaits 5G

Le Black Friday est un moment intéressant pour changer de forfait mobile. Cette année, la 5G est au cœur des offres, avec des propositions particulièrement agressives. Mais attention : toutes les offres ne se valent pas, et il faut savoir lire entre les lignes des promotions alléchantes. Ne perdez pas de temps, et allez consulter notre comparatif.

Écran PC OLED

L’arrivée de l’OLED sur le marché des écrans PC gaming représente une véritable révolution. On l’attendait depuis longtemps. On vous a fait une sélection de six offres par ici.

PS5

La PlayStation 5 Slim est une version un peu plus petite et légère de la PS5 de Sony. Si la PlayStation 5 Pro, plus puissante, est depuis sortie, elle ne justifie pas forcément son investissement de 799 euros, sans lecteur disque qui plus est. Mais là , pour la Black Friday Week, vous allez faire de belles économies sur la console de Sony.

Compatible 4K 120 Hz et HDR, pour des jeux toujours plus beaux

1 To de stockage sur SSD et possibilité d’en ajouter un second

Rétrocompatible PS4 avec mode Game Boost pour améliorer les jeux

La PS5 Slim coûte 549 euros, neuve. Actuellement, la console passe à 474 euros pour le modèle avec lecteur et 374 euros pour le modèle sans lecteur chez tous les e-commerçants, même Amazon (PS5 Slim Standard).

Mais la meilleure offre est chez Rakuten via le vendeur Darty, qui grâce au code BLACK20, permet d’économiser 20 euros supplémentaires.

Vous venez d’acquérir une PS5 Slim, ou même une PS5 Pro ou vous cherchez simplement une seconde manette ? Les promos actuelles sur les DualSense sont particulièrement intéressantes. Nous avons fait une sélection ici.

Pour aller plus loin

DualSense PS5 : notre sélection des promos à ne pas rater au Black Friday

Samsung TQ65S95D

La meilleure TV du marché est en promotion lors de la Black Friday Week. La Samsung TQ65S95D propose une belle dalle QD-OLED offrant un pic de luminosité accru. Celle-ci dispose d’un filtre antireflet pour ne pas être gêné par la lumière extérieure. Le modèle se révèle être excellent dans toutes les situations.

Sur le site de la Fnac, la Samsung TQ65S95D est au prix de 2 190 euros au lieu des 2 990 euros chez Darty.

Hisense 65E79KQ Pro

La TV Hisense 65E79KQ Pro se distingue de la concurrence par son excellent rapport qualité/prix. Le principal atout de ce modèle se loge dans la partie gaming. Vous avez droit à toutes les technologies d’optimisation disponibles ainsi que le Dolby Vision Gaming en 120 Hz.

La TV Hisense 65E79KQ Pro est en promotion à 599 euros au lieu de 699 euros sur Rue du Commerce.

Asus Zenbook 14 OLED

L’achat d’un ultraportable vous permet d’avoir un PC suffisamment polyvalent pour travailler n’importe où. L’Asus Zenbook 14 OLED propose une belle dalle lumineuse, mais pas seulement. La configuration est solide avec une bonne gestion énergétique.

La configuration du PC portable comprenant une puce Intel Core i5 est en ce moment en promotion, pendant la Black Friday Week. L’Asus Zenbook 14 OLED est à 799 euros au lieu de 999 euros chez la Fnac.

Auparavant affiché à 1 399,99 euros, l’Asus Zenbook 14 OLED est, quant à lui, aujourd’hui proposé à 1 049,99 euros à la Fnac et chez Darty

Honor 200 Pro

Un smartphone correct, mais qui peine à se démarquer de la concurrence malgré les bonnes performances de sa puce Snapdragon et le mode Harcourt qui ajoute une légère valeur ajoutée. On aime bien mais pour 800 euros, on peut avoir mieux. Mais pendant le Black Friday Week, le Honor 200 Pro affiche plus de 300 euros de réduction, ce qui rend son rapport qualité-prix beaucoup plus intéressant.

Au lieu de 799,90 euros, le Honor 200 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 469,90 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy A55

Fleuron du milieu de gamme de Samsung en attendant le Galaxy A56, le Samsung Galaxy A55 réduit un peu plus l’écart entre les Galaxy A et les Galaxy S. Une valeur sûre, surtout si l’on cherche un bon smartphone à moins de 500 euros. Il en vaut moins de 300 actuellement.

Au lieu de 499 euros, le Samsung Galaxy A55 (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 299,99 euros sur Cdiscount.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Le meilleur smartphone de l’année est aussi en promotion. Au regard de son test, le Samsung Galaxy S24 Ultra est un incontournable de la Black Friday Week. Il propose un superbe écran tactile AMOLED avec une belle luminosité. C’est aussi le meilleur smartphone pour la photo avec également une belle durabilité.

Au lieu de 1469 euros pour sa version 256 Go, le Samsung Galaxy S24 Ultra est disponible à 999,99 euros chez Boulanger. En effet, avec le bonus de reprise de 100 euros le meilleur smartphone de l’année passe sous la barre des 1 000 euros !

Apple iPhone 16

Même les smartphones premium et récents n’échappent pas aux promotions pendant la Black Friday Week ! Annoncé il y a deux mois, l’Apple iPhone 16 profite déjà de 200 euros de réduction ! Quand bien même il n’y a que peu d’évolutions par rapport à l’iPhone 15, ce smartphone est toujours un bon élève pour ce qui est de l’écran, des performances et des photos.

Au lieu de 969,99 euros, l’Apple iPhone 16 (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 799,99 euros dans sa version globale sur Rakuten.

Google Pixel 9

La nouvelle gamme de Pixel 9 propose de belles améliorations avec l’insertion de l’IA. Comme toujours, la qualité photo est la figure de proue du téléphone avec de belles performances. Vous avez aussi droit à un bel écran Oled de 6,3 pouces.

Lancé au prix de 899 euros, le Google Pixel 9 est affiché à 799 euros sur Amazon. Vous avez même un coupon qui s’active automatiquement pour le faire chuter à 699 euros.

Amazon Echo Dot (5e gen)

Les enceintes connectées sont les appareils connectés les plus répandus dans nos foyers, elles constituent après tout le cœur et le cerveau d’un écosystème domotique et se démarquent par leur polyvalence, ce sont un peu les couteaux suisses high-tech. Les Amazon Echo Dot, reconnaissables à leur design tout en courbes et leur tissu anthracite avec un liseré bleu à la base, sont particulièrement reconnues pour leur efficacité.

Au lieu de 59,99 euros, l’Amazon Echo Dot (5e génération) est aujourd’hui disponible en promotion à 25,99 euros sur Amazon.

Apple AirPods Max

Si Apple est connu pour ses écouteurs sans fil, la gamme AirPods contient aussi un casque audio Bluetooth. Le Max propose une qualité de construction intéressante, mais surtout de belles performances sonores. Comme toujours avec Apple, l’intégration logicielle est irréprochable.

Le casque audio Apple, est habituellement vendu Ă 579 euros. Lors de la Black Friday Week, celui-ci est Ă 499 euros chez Boulanger

