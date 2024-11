Un TV 4K géant de 85 pouces à moins de 900 € ? On ne voit ça que pendant le Black Friday

Si vous souhaitez profiter du Black Friday pour vous faire plaisir avec un Ă©norme TV 4K, alors vous pourrez par exemple opter pour le modèle Hisense 85A6N et sa dalle de 85 pouces. Une rĂ©fĂ©rence imposante que l’on trouve en ce moment Ă 878 euros chez Electro DĂ©pĂ´t, alors qu’il est affichĂ© Ă environ 1 000 euros chez d’autres e-marchands.

Si vous pensiez que seules les personnes très fortunĂ©es pouvaient acquĂ©rir un TV 4K de plus de 75 pouces, alors vous aviez tout faux. Il existe en effet quelques modèles, embarquant une dalle assez colossale, affichĂ©s Ă moins de 1 000 euros, comme le TV Hisense 85A6N, qui prĂ©sente un Ă©cran de 85 pouces. Alors certes, il n’est ni QLED, ni OLED, mais il ne manque pas pour autant d’atouts. L’un de ses avantages, c’est d’ailleurs son prix, qui ne dĂ©passe pas les 900 euros pendant le Black Friday.

Qu’offre ce TV Hisense 85A6N ?

Une dalle LED 4K de 85 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10, HDR10+

Le système Vidaa U

Généralement proposé à environ 1 000 euros, le TV Hisense 85A6N est actuellement affiché à 878 euros chez Electro Dépôt.

Un TV ou un écran de cinéma ?

Le TV Hisense 85A6N a beau mesurer 85 pouces et coĂ»ter moins de 900 euros, il est une nouvelle preuve qu’Ă ce prix, il est possible de s’offrir un grand modèle qui rĂ©vèle en plus une certaine Ă©lĂ©gance : avec ses bordures quasi invisibles et son cadre fin, il est en effet plutĂ´t sophistiquĂ©. Évidemment, on s’attarde bien plus sur cette dalle gĂ©ante de 85 pouces, soit une diagonale de 216 cm, qui nous donnerait presque l’impression d’ĂŞtre assis devant un Ă©cran de cinĂ©ma. Avant de craquer, assurez-vous tout de mĂŞme d’avoir un meuble TV suffisamment long, d’autant plus que les pieds de ce modèle se situent aux extrĂ©mitĂ©s de l’écran. Rassurez-vous, vous pouvez aussi l’accrocher au mur. De plus, il est aussi primordial de l’installer dans une pièce assez grande, dans laquelle on peut avoir un recul suffisant afin de ne pas se fatiguer les yeux en plein visionnage.

Toutefois, il faut savoir que ce TV Hisense n’embarque pas de dalle OLED, ni QLED, la marque ayant prĂ©fĂ©rĂ© miser sur une simple dalle LED ; un choix qui permet aussi de rĂ©duire les coĂ»ts. On ne peut donc certes pas profiter de contrastes infinis, de noirs profonds ou encore d’images très lumineuses, mais la qualitĂ© d’image devrait quand mĂŞme ĂŞtre très satisfaisante, surtout que nous sommes face Ă une dalle 4K, tout de mĂŞme. En plus, les dalles LED sont bien moins Ă©nergivores. On peut tout de mĂŞme se consoler avec les compatibilitĂ©s avec les normes Dolby Vision, HDR10 et HDR10+, qui permettent d’obtenir des images plus contrastĂ©es et plus riches en dĂ©tails grâce Ă une extension de la plage de luminositĂ© de l’affichage. C’est dĂ©jà ça.

Quelques fonctionnalités gaming au programme

Le TV Hisense 85A6N n’est pas vraiment la rĂ©fĂ©rence idĂ©ale pour les joueuses et les joueurs. D’abord parce que sa dalle est limitĂ©e Ă 60 Hz, ce qui ne permet pas de jouer dans les meilleures conditions sur une console next-gen. Pas de parties en 4K@120fps, donc. NĂ©anmoins, la technologie MEMC a tout de mĂŞme Ă©tĂ© intĂ©grĂ©e : grâce Ă elle, les mouvements sont plus fluides et les saccades en jeu grandement limitĂ©es. Ajoutons Ă cela la prĂ©sence du VRR et de l’ALLM, qui permettent de rĂ©duire les dĂ©chirures d’Ă©cran et l’input lag.

Enfin, le tĂ©lĂ©viseur tourne sous le système maison de la marque, Vidaa U. Un OS qui met Ă disposition une interface simple et moderne, sur laquelle on retrouve un grand nombre d’applications, y compris les plateformes de streaming phares. D’ailleurs, on peut accĂ©der Ă celles-ci très facilement via la tĂ©lĂ©commande, qui comporte plusieurs boutons dĂ©diĂ©s (Disney+, YouTube, Netflix, Prime VidĂ©o, Deezer, Canal+, TF1+…). Cette tĂ©lĂ©commande permet aussi de convoquer les assistants Alexa et Vidaa Voice.

