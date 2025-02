Pourquoi ce TV LG OLED 55″ en promo à 800 € est la bonne affaire du jour ?

Pas besoin de dépenser plus de 1 000 euros pour profiter de la qualité Oled des TV LG. En ce moment, le modèle B4 en 55 pouces est proposé à 802 euros seulement au lieu de 1 290 euros au départ.

LG OLED55B4

Parmi les tĂ©lĂ©viseurs Oled LG de 2024, la sĂ©rie B4 est l’option la plus Ă©conomique pour profiter d’une bonne qualitĂ© d’image sans se ruiner. Autrefois, cette gamme Ă©tait perçue comme un compromis entre qualitĂ© et prix, mais LG a donnĂ© Ă cette sĂ©rie B4 un air rĂ©solument haut de gamme : Ă©cran OLED qui pointe Ă 120 Hz, ports HDMI 2.1… Cela vous donne envie ? Eh bien sachez qu’en ce moment la version de 55 pouces coĂ»te près de 490 euros de moins.

Que propose le TV LG OLED55B4 ?

Une dalle 4K OLED de 55 pouces

Un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz

Compatible HDR10, HLG et Dolby Vision

Des ports HDMI 2.1

De base à 1 290 euros, le TV LG OLED55B4 est actuellement proposé en promotion à 802,31 euros sur le site pccomponentes.

Une dalle OLED qui coche toutes les cases

Sans surprise, ce TV LG OLED55B4 adopte un design particulièrement Ă©lĂ©gant, avec ses bordures quasi invisibles autour de l’Ă©cran, son cadre tout aussi fin et minimaliste et ses pieds en V discrets. Attardons-nous davantage sur cette dalle OLED de 55 pouces, qui propose naturellement des noirs profonds et des contrastes infinis, mais pas seulement. Cet Ă©cran est aussi dotĂ© d’un taux de rafraĂ®chissement natif de 100 Hz, qui peut mĂŞme grimper jusqu’Ă 120 Hz pour encore plus de fluiditĂ©. Sur de l’entrĂ©e de gamme, c’est un vrai plaisir. On doit en revanche composer avec une dalle moins lumineuse que celle de ses homologues plus onĂ©reux, mais c’est le prix Ă payer pour bĂ©nĂ©ficier d’un tarif plus bas.

Le LG OLED55B4 est par ailleurs Ă©quipĂ© du rĂ©cent chipset Alpha8 AI 4K, qui offre une bonne puissance au tĂ©lĂ©viseur afin d’obtenir une meilleure rĂ©activitĂ© dans les ajustements des images. L’upscaling des contenus jusqu’en 4K UHD est de son cĂ´tĂ© bien prĂ©cis grâce au traitement d’image AI Picture Pro. La technologie Dynamic Tone Mapping Pro est aussi de la partie pour l’optimisation des contenus HDR. Justement, le tĂ©lĂ©viseur supporte les formats HDR Dolby Vision, HDR10 et HLG et peut donc offrir des images encore plus lumineuses et contrastĂ©es grâce Ă une extension de la plage dynamique. CĂ´tĂ© audio, on a droit Ă une compatibilitĂ© avec le Dolby Atmos, pour profiter d’un maximum d’immersion. Et comme les modèles de la sĂ©rie C4, le TV bĂ©nĂ©ficie d’un son sur 9.1.2 canaux.

Les gamers y trouvent aussi leur compte

Les joueuses et joueurs pourront aussi choisir ce TV en raison de ses quatre ports HDMI 2.1, qui permettent non seulement l’affichage en 4K@120fps, mais qui supportent aussi toutes les technologies d’optimisation pour les jeux vidĂ©o, dont le VRR et l’ALLM. Autant dire qu’ils pourront faire tourner leurs titres gourmands sans avoir Ă supporter des dĂ©chirures d’Ă©cran et autres saccades. Pour couronner le tout, le tĂ©lĂ©viseur est Ă©galement compatible avec les technologies Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium.

Enfin, ce TV tourne sous webOS, mais bĂ©nĂ©ficie avant tout des nouveautĂ©s du programme webOS Re:New, lequel promet notamment des mises Ă jour vers la dernière version de webOS pour une durĂ©e prolongĂ©e. Ici, jusqu’Ă quatre versions de mise Ă jour de l’interface seront proposĂ©es pendant 5 ans. Pour ce qui est de l’interface en elle-mĂŞme, les fameuses Quick Cards, introduites dans la version ayant prĂ©cĂ©dĂ© webOS 24, sont Ă©videmment de la partie, de mĂŞme que le mode d’image personnalisĂ© et le Chromecast. Le TV intègre aussi l’assistant Alexa et offre une compatibilitĂ© avec Google Assistant, ainsi qu’avec AirPlay 2.

