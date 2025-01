Une balise Bluetooth Samsung pour ne pas perdre votre vélo, c’est ce que propose ce pack en solde

Accroché à un cadre de vélo grâce à une coque spéciale, le Samsung Galaxy SmartTag 2 permet de retrouver très facilement votre biclou égaré. Cette balise Bluetooth est actuellement incluse dans un pack comprenant aussi la coque pour vélo ; un pack affiché à 24,99 euros au lieu de 39,99 euros sur Amazon, durant ces soldes d’hiver.

Pour pouvoir retrouver aisément un objet égaré, ou tracker un vélo dont on a oublié le lieu de stationnement, rien de mieux que de s’offrir une balise Bluetooth, ou porte-clé connecté, un petit objet très utile et rassurant. Samsung fait partie des leaders du secteur avec son Galaxy SmartTag, et aujourd’hui, c’est son SmartTag 2 qui retient notre attention, puisqu’il est en ce moment inclus dans un pack à -38 % ; et dans ce kit, on trouve aussi une coque pour un cadre de vélo, parfait pour les cyclistes prudents.

C’est quoi, le Samsung Galaxy SmartTag 2 ?

Une balise avec un anneau large

Un objet certifié IP67

Peut être retrouvé grâce à plusieurs fonctionnalités

Auparavant proposé à 39,99 euros, le pack avec un Samsung Galaxy SmartTag 2 et une coque pour un cadre de vélo est aujourd’hui disponible en promotion à 24,99 euros sur Amazon.

Un design pratique

Le Samsung Galaxy SmartTag 2 se présente sous la forme d’un porte-clé avec un anneau assez large pour le fixer très facilement sur un trousseau de clés, par exemple. Oui, il est bien différent des anciens SmartTag de la marque, dont le format « galet carré » et le petit trou étaient finalement peu pratiques. L’anneau est par ailleurs conçu en métal, ce qui laisse augurer une bonne résistance aux chocs. Ajoutons à cela une certification IP67 : le tracker est donc protégé contre la poussière, mais il peut aussi (et surtout) être immergé jusqu’à 1 m pendant 30 minutes sans souffrir.

Ce SmartTag 2 est par ailleurs équipé d’un bouton sur sa tranche inférieure, qui permet de faire sonner un smartphone. Autrement, dans le pack du SmartTag 2, on trouve également une coque permettant de fixer le tracker sur le cadre d’un vélo. Robuste, cette coque offre en plus une protection efficace contre les intempéries pendant les trajets. Avant de passer à son fonctionnement, retenez que le SmartTag 2 ne peut être localisé que par un appareil Samsung ; le fabricant fait donc le même choix qu’Apple avec ses AirTag, uniquement utilisables avec des appareils de la marque à la Pomme.

Plusieurs options pour retrouver sa balise

Pour utiliser le SmartTag 2 de Samsung, il faut d’abord se rendre sur l’application SmartThings du constructeur, qui regroupe tous les objets connectés conçus par ce dernier. C’est grâce à une connexion Bluetooth avec une portée de 120 mètres que vous pourrez ensuite localiser tout objet auquel le SmartTag aura été attaché. Pour retrouver votre précieux, vous pourrez par exemple, sur l’application, vous servir de la jauge qui se remplit à mesure que vous vous approchez de l’objet désiré, mais aussi avoir accès à une fonction de réalité augmentée qui utilise l’appareil photo et vous dirige vers votre appareil perdu. Sur cette dernière option, des chevrons apparaissent sur l’image et guident vos pas, ce qui est bien plus pratique. Sachez que vous pourrez également faire sonner le porte-clés pour le retrouver.

Notez aussi que vous pourrez profiter du Galaxy Find Network, un réseau exploitant les positions des smartphones Samsung dans le monde entier : si quelqu’un trouve la balise avant vous, cette personne pourra la scanner pour ensuite avoir accès à votre fiche contact, et ce, grâce à la technologie NFC. Pour finir, l’autonomie annoncée du SmartTag 2 est de 500 jours, et elle peut même grimper jusqu’à 700 jours en mode économie d’énergie.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Samsung Galaxy SmartTag 2.

