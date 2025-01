Ce forfait 4G de 10 Go proposé en pleine période de soldes ne coûte pas plus de 5 €/mois

Si vous n’avez pas besoin d’une grosse quantité de données 4G tous les mois, et que vous souhaitez surtout faire des économies, RED by SFR a probablement ce que vous cherchez. En effet, son nouveau forfait 4G de 10 Go est proposé à seulement 4,99 euros par mois.

Si on a davantage l’habitude de traquer les forfaits mobile très généreux en données 4G ou 5G, les offres proposant une petite enveloppe de 4G à des prix très accessibles méritent aussi qu’on s’y attarde. Par exemple, le forfait 4G de 10 Go mis à disposition par RED by SFR ne manque pas d’atouts, et pendant les soldes d’hiver, il coûte moins de 5 euros par mois.

Que propose ce forfait RED by SFR ?

10 Go de données 4G en France métropolitaine + 10 Go depuis l’Europe et les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités (sous certaines conditions)

Le réseau de SFR

Actuellement, le forfait 4G de 10 Go proposé par RED by SFR est affiché à 4,99 euros par mois. Si vous souhaitez ajouter la 5G, l’option vous coûtera 3 euros en plus.

Les meilleurs forfaits mobile du moment chez RED by SFR RED Forfait 5G

200 Go 10.99€ /mois Découvrir RED Forfait

130 Go 9.99€ /mois Découvrir RED Forfait

10 Go 4.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile

Un petit forfait qui convient aux économes

Ce forfait RED by SFR prévoit donc une enveloppe de données 4G de 10 Go. Certes, cette quantité de data n’est pas vraiment taillée pour celles et ceux qui passent de longues heures à naviguer sur Internet depuis leur smartphone, mais les utilisateurs qui ont une consommation moins importante s’en contenteront tout à fait. On leur conseille tout de même de se connecter à des réseaux Wi-Fi dès que possible pour économiser le maximum de Go. À noter que RED by SFR donne aussi la possibilité d’acheter des recharges de 1 Go à 2 euros, dans la limite de quatre recharges maximum avant qu’Internet soit bloqué.

Et pour les voyages dans un pays de l’Union européenne ou dans les DOM, l’opérateur propose aussi une enveloppe de 10 Go à utiliser sur place. C’est peu, alors on conseille de les utiliser seulement en cas d’urgence et de guetter les points Wi-Fi. Et si les utilisateurs sont prêts à dépenser un peu plus, ils pourront toujours payer 5 euros supplémentaires par mois pour bénéficier de 40 Go en UE et dans les DOM, dont 20 Go en Suisse, en Andorre, aux États-Unis et au Canada.

Les communications illimitées pour un petit prix

Ce forfait mobile comprend aussi les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et les DOM (hors Mayotte), ainsi que depuis l’Union européenne et les DOM. Les SMS et MMS sont aussi illimités depuis et vers la France métropolitaine, ainsi que depuis l’UE et les DOM. Il faut toutefois respecter quelques conditions : chaque appel est coupé au-delà des 3h de communication et les appels, SMS et MMS sont limités à 200 destinataires différents par mois.

Enfin, le forfait fonctionne sans surprise avec le réseau de SFR, qui dispose d’ailleurs d’un réseau d’antennes national qui a gagné en qualité ces dernières années, que ce soit en 4G ou en 5G. En 4G, il couvre plus de 99 % de la population et 96 % de la France métropolitaine, selon l’ARCEP.

Pour en savoir plus sur cet opérateur, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur RED by SFR.

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You

100 Go Appels illimités 100 Go en France 25 Go en Europe 12.99€ /mois Découvrir Prixtel Forfait 4G

Le petit 20 à 40 Go Appels illimités 20 Go – 40 Go en France 15 Go en Europe À partir de 4.99€ /mois Découvrir RED Forfait 5G

200 Go Appels illimités 200 Go en France 38 Go en Europe 10.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile

Soldes d’hiver 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les soldes d’hiver 2025 se déroulent du mercredi 8 janvier à 8h jusqu’au mardi 4 février prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.