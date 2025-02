Amazon casse le prix de l’Apple Watch Series 10, la dernière montre connectée en date de la Pomme

Révélée aux yeux du monde lors de la rentrée 2024, l’Apple Watch Series 10 est, naturellement, la meilleure montre connectée pour iPhone du marché. Aujourd’hui, la version 40 mm passe à 399 euros sur Amazon, au lieu de 449 euros.

L’affichage always on de l’Apple Watch Series 10 // Source : Robin Wycke – Frandroid

L’Apple Watch Series 10 est, comme son nom le laisse deviner, la dixième itération de tocante connectée made in Pomme croquée. Apple minimise la prise de risques sur ce modèle, mais propose quand même un certain nombre d’améliorations qui font que l’investissement en vaut la chandelle, surtout si vous avez au poignet une Apple Watch antérieure au modèle 8.

Les avantages de l’Apple Watch Series 10

Son boitier est non seulement plus grand, mais il est aussi plus fin

L’autonomie fait un pas en avant, et la charge est plus rapide

Les nouvelles apps Signes Vitaux, charge d’entrainement et détection d’apnée du sommeil.

Au lieu de 449 euros habituellement, l’Apple Watch Series 10 (version 42 mm, uniquement Bluetooth) est actuellement en promotion à 399 euros sur Amazon.

On trouve aussi le modèle 46 mm, uniquement Bluetooth également, à 429 euros chez Darty, au lieu de 479 euros.

Une montre qui n’étale pas ses progrès

Quand Apple a quelque chose qui fonctionne, la marque a tendance à se reposer sur ses lauriers. Preuve avec l’Apple Watch qui a un design quasi similaire depuis la Series 7. Pour son modèle anniversaire des 10 ans, Apple tente des petits changements de design. Par exemple, l’un des deux modèles concernés par la promotion est un 46 millimètres. Sur les modèles précédents, on était sur du 45 millimètres. Vous avez donc une montre un peu plus large, mais aussi plus fine : elle passe de 10,7 mm à 9,7 mm. Elle tient donc mieux au poignet, est moins encombrante et permet aux capteurs de mieux se coller à la peau pour des mesures plus précises.

L’écran est, lui aussi, plus grand. Toujours sur le modèle 46 mm, là où c’est le plus flagrant, vous avez une dalle OLED grand-angle de 1,99 pouce, ce qui représente un gain de 6,74% par rapport à l’Apple Watch Series 9. Vous avez donc là une meilleure lisibilité, une luminosité améliorée pouvant monter à 2000 cd/m² et un taux de rafraîchissement adaptatif qui peut descendre jusqu’à 1 Hz, très pratique si vous êtes adepte du mode always-on.

Toujours plus sportive et à l’écoute de votre santé

Au dos de la montre, vous avez tous les capteurs qui permettent de suivre vos données de santé et de sport. Le moins qu’on puisse dure, c’est qu’il y a du monde. Vous retrouvez des grands classiques, comme la mesure de fréquence cardiaque, un électrocardiogramme, un capteur de SpO2 et même une mesure de la température cutanée. Mais l’Apple Watch Series 10 fait de la place pour la nouveauté, avec une fonction pour détecter l’apnée du sommeil, en se basant sur un bilan de vos nuits où se mêlent fréquence cardiaque, température, SpO2, etc. Il y a aussi la nouvelle application Signes Vitaux, pour le suivi de santé au quotidien ou encore la charge d’entrainement pour suivre vos progrès. Dommage qu’il n’y ait toujours pas de mesure de la tension artérielle ou encore du taux de glucose, même si on sait que c’est dans les cartons d’Apple.

Côté sport, la montre continue sur sa lancée avec l’apparition d’un capteur de température de l’eau et un profondimètre qui fonctionne jusqu’à 6 mètres. L’Apple Watch Series 10 sait reconnaitre automatiquement un grand nombre d’activités, sinon vous pouvez les sélectionner manuellement lorsque vous vous exercez. Enfin, l’autonomie a fait aussi quelques progrès puisqu’avec le mode always-on activé, vous avez environ 44h d’autonomie. Comptez moins d’une heure pour la recharger entièrement, ce qui est aussi un beau progrès.

Vous pouvez en apprendre plus sur l’Apple Watch Series 10 en consultant notre test complet disponible juste ici.

Et si, pour une quelconque raison, l’Apple Watch Series 10 ne vous convient pas, notamment parce qu’elle fonctionne exclusivement avec un iPhone, vous pouvez en découvrir d’autres dans notre guide d’achat.

