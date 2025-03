Sosh réajuste ses prix : l’accès à la 5G d’Orange devient (enfin) abordable

Sosh rebat les cartes avec une offre mobile qui promet à la fois un solide volume de data et l’accès au réseau Orange, le tout à un tarif plus accessible qu’à l’accoutumée. Un positionnement qui mérite qu’on s’y attarde de plus près.

Longtemps considĂ©rĂ© comme plus onĂ©reux que les autres opĂ©rateurs low cost, Sosh attire surtout pour le rĂ©seau d’Orange, l’un des plus plĂ©biscitĂ©s du marchĂ©. Mais rĂ©cemment, l’opĂ©rateur a revu sa stratĂ©gie et propose dĂ©sormais des forfaits mobile bien plus compĂ©titifs au regard de l’enveloppe data incluse.

Voici les détails du forfait Sosh :

150 Go de 5G sur le rĂ©seau d’Orange

25 Go utilisable en Europe et les DOM

Appels, SMS et MMS illimités

Sans engagement

En ce moment sur le site de Sosh, le forfait 150 Go avec la 5G est Ă 14,99 euros par mois, sans engagement.

Ce qu’il est possible de faire avec 150 Go de data en 5G

Avec une enveloppe de 150 Go, ce forfait permet une utilisation intensive d’internet mobile, même en 5G. Streaming vidéo en haute définition, téléchargement d’applications ou de fichiers volumineux, jeux en ligne ou encore visio en haute qualité : tout est possible sans craindre une consommation excessive. Même avec un usage quotidien soutenu, il est difficile d’atteindre cette limite pour un utilisateur moyen.

Les 25 Go disponibles en Europe offrent également une marge confortable pour les déplacements, que ce soit pour du télétravail à l’étranger, de la navigation GPS, ou du streaming modéré. Ce forfait se positionne ainsi comme une solution robuste pour rester connecté en mobilité, sans compromis sur la vitesse ni la quantité de données.

À qui s’adresse ce forfait ?

Ce forfait 150 Go s’adresse avant tout aux utilisateurs réguliers de data mobile, que ce soit en 4G ou 5G. Il conviendra parfaitement aux étudiants, jeunes actifs ou professionnels ayant besoin d’une connexion performante au quotidien, que ce soit pour un usage personnel ou professionnel. Il peut aussi être un bon premier forfait pour quelqu’un qui cherche un compromis entre prix, confort d’usage et accès à un réseau solide.

Enfin, le remboursement de 80 euros sur l’achat d’un nouveau smartphone vient renforcer l’attractivité de l’offre, aussi bien pour les nouveaux abonnés que pour ceux qui envisagent de changer de téléphone. Cela dit, il reste préférable d’éviter toute forme d’engagement, afin de conserver la liberté de résilier si l’opérateur venait à perdre en compétitivité dans les mois à venir.

Avant de s’engager, il reste essentiel de s’assurer de la qualité de la couverture réseau dans les zones où l’on vit et/ou travaille. À ce titre, l’Arcep propose une carte interactive détaillée pour localiser les antennes des différents opérateurs en France.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

