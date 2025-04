LG 48B4 : voilà un prix bien bas pour ce TV OLED qui chute sous les 700 €

Si vous souhaitez changer de téléviseur, vous devriez trouver votre bonheur avec le LG OLED48B4. Ce petit TV offre une belle qualité d’image pour regarder confortablement ses contenus favoris.

LG OLED48B4 // Source : site officiel

La gamme OLED B4 de LG date de 2024, et malgré l’arrivée de la nouvelle génération, elle ne manque pas de qualité. Si vous attendiez une baisse de prix intéressante pour passer sur un TV OLED signé LG, c’est le moment : le modèle B4 en 48 pouces, est certes de petite taille, il arrivera très bien à satisfaire les amateurs de belles images et le tout pour moins de 700 euros grâce à cette offre.

Pourquoi choisir le TV LG 48B4 ?

Sa petite dalle Oled de 48 pouces compatible 4K

Les compatibilités HDR10, Dolby Vision et Dolby Atmos

La présence de ports HDMI 2.1 et la prise en charge des modes VRR et ALLM

Proposé à 1 299 euros sur le site officiel, le téléviseur LG OLED48B4 est actuellement en promotion à 699 euros sur le site Carrefour.

Un TV d’entrée de gamme, oui, mais de grande qualité

Si les téléviseurs de 55 et 65 pouces sont les plus courants, avec le LG OLED48B4, il faudra vous contenter d’une diagonale de 48 pouces, soit 122 centimètres. Un petit écran qui a l’avantage de se glisser plus discrètement dans votre salon ou dans une chambre à coucher. Cette diagonale reste raisonnable pour regarder confortablement vos films et séries.

Il affiche de belles finitions avec son cadre en aluminium fin et son écran OLED fait profiter des contrastes infinis, des noirs profonds et des couleurs vives et une bonne luminosité.Â

Les gamers vont être comblés aussi…

Le modèle B4 est un téléviseur polyvalent : les joueuses et les joueurs peuvent brancher leur Xbox Series ou leur PlayStation 5 via les ports HDMI 2.1. L’affichage 4K et le taux de rafraîchissement capable de monter jusqu’à 120 Hz apporte la fluidité nécessaire pour jouer dans les meilleures conditions. Les modes ALLM et VRR seront aussi de la partie pour une meilleure fluidité d’image.

Pour finir, cette smartTV tourne sous webOS 24, et bénéficie du programme webOS Re:New, lequel promet notamment des mises à jour vers la dernière version de l’OS pour une durée prolongée. L’interface est fluide et inclut les applications incontournables de streaming, la compatibilité avec les assistants vocaux, ainsi que le protocole Matter pour un écosystème domotique unifié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.