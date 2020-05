Optez pour du reconditionné lors des French Days avec le Huawei P20 à 159 €

Lors de sa sortie il y a de cela 2 ans, le Huawei P20 était un des mastodontes du marché. Petit à petit, son prix a baissé au point d'être aujourd'hui l'un des smartphones les plus abordables dans sa version reconditionnée. Rue du Commerce le propose à seulement 160 euros.

649 euros : voilà le prix du Huawei P20 à son lancement en avril 2018. Il nous avait séduits par son appareil photo et ses performances. Aujourd’hui, il reste toujours un très bon smartphone qui ferait rougir une grande partie de ses congénères bien plus jeunes, d’autant plus lorsqu’il tombe au prix d’un smartphone entrée de gamme.

En bref

Un double capteur photo toujours bon

Des performances honorables pour le prix

Le reconditionné… c’est bon pour la planète

Le Huawei P20 reconditionné est disponible sur Rue du Commerce à 159,99 euros au lieu de 200 en grade « Très bon état » (des microrayures peuvent être présentes sur la coque du produit).

Pour le grade « Premium » (aucune trace d’usure) comptez 20 euros de plus, le prix monte à 179,99 euros. Les deux grades profitent d’une garantie d’un an.

En savoir plus 👇

Le design de ce P20 est réussi, mais on sent tout de même l’année 2018 nous rappeler la mode des encoches et des mentons accueillant un lecteur d’empreintes digitales. Malgré tout, les finitions sont impeccables et la qualité de construction est indéniable.

L’écran IPS Full HD+ de 5,8 offre une expérience très agréable avec une excellente gestion des couleurs, un bon contraste et une luminosité très élevée, pratique pour sortir en plein soleil.

À l’intérieur de la bête se trouve le SoC Kirin 970, couplé à 4 Go de mémoire vive. Une configuration qui, il y a deux ans, était ce qui pouvait se faire de mieux avec le Snapdragon 845. Aujourd’hui ce n’est plus du tout digne d’un flagship, mais si on compare aux smartphones entrée/milieu de gamme qui sortent de nos jours, ce P20 peut vite les mettre à l’amende. Sa batterie de 3 400 mAh lui permet de tenir la journée sans aucun problème, mais n’imaginez pas aller beaucoup plus loin.

Enfin, ce qui reste encore aujourd’hui le point fort de ce P20 c’est son double capteur photo. Les photos sont très jolis et aucun smartphone dans cette gamme de prix ne peut se targuer de faire mieux ou même aussi bien ! Ce n’est pas au niveau d’un Pixel ou d’un Galaxy S20, mais les smartphones à 200 euros ou moins rêveraient d’avoir un module photo de ce calibre.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre test complet de ce Huawei P20.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher de nouvelles offres concernant le Huawei P20.

French Days 2020 : tout ce qu’il faut savoir

Les French Days du printemps 2020 se tiennent du 27 mai au 2 juin. 6 jours de promotions durant lesquels nos équipes Bons Plans sont mobilisées pour dénicher les meilleurs produits au meilleur prix. Ce ne sont pas moins de 5 personnes qui vous proposent en direct des « Bons Plans », des sélections par type de produits et chez certains commerçants spécifiques avec des mises à jour régulières.

Comment suivre les French Days ?

Vous avez trois options principales pour suivre les French Days :

Par ailleurs, vous pouvez aussi consulter nos sélections chez Fnac – Darty et Cdiscount ou encore que les meilleures offres smartphones Samsung, TV, ou encore objets connectés.

Le Covid-19 aura-t-il un impact sur les commandes des French Days ?

Entre le déconfinement progressif et l’optimisation des chaînes logistiques pour cet événement, il ne devrait pas y avoir de problème majeur pour honorer les commandes. Certains délais de livraison sont toutefois susceptibles d’être allongés.