L’excellent Huawei P30 Pro chute pour la première fois sous les 500 euros

Le Huawei P30 Pro profite aujourd'hui d'une réduction inédite de 50 % sur Rakuten. L'excellent smartphone de Huawei, connu pour sa partie photo et plus récemment comme étant le dernier smartphone premium à embarquer les services de Google, tombe désormais à 499 euros au lieu de 999 à son lancement.

Lancé l’année dernière, le Huawei P30 Pro est l’ancien flagship du géant chinois et il n’a pas pris une ride, à tel point que son successeur le P40 a vraisemblablement du mal à le remplacer en 2020… C’est un smartphone toujours aussi actuel qui connait encore aujourd’hui une baisse de prix pour atteindre cette fois-ci les 50 % de réduction.

En bref

Un design magnifique

Une excellente autonomie

Une partie photo irréprochable

Le Huawei P30 Pro est en ce moment disponible à 499 euros sur Rakuten. Son prix a donc été divisé par deux depuis son lancement. En plus, si vous êtes adhérent au Club R (ou en le devenant gratuitement), vous pouvez bénéficier également de près de 50 euros offerts sur votre prochaine commande.

Pour en savoir plus👇

Le Huawei P30 Pro est l’ancien smartphone haut de gamme de la marque. C’est simple : il a presque tout d’excellent. On le remarque déjà par son magnifique design et ses finitions irréprochables. On trouve alors du verre incurvé sur les bords à l’avant et à l’arrière avec un châssis en métal qui profite à une superbe prise en main.

Le P30 Pro dispose d’une dalle AMOLED de 6,47 pouces avec une petite encoche en goutte d’eau pour accueillir la caméra frontale. Le rendu est un plaisir à l’œil et profite d’une très bonne luminosité, ainsi que d’un contraste saisissant. En plus, avec son écran incurvé sur les côtés, le smartphone jouit d’un effet borderless très agréable.

Côté performances, le P30 Pro est propulsé par un SoC maison : le Kirin 980. Ce processeur de chez HiSilicon offre de bonnes performances qui permettent de faire tourner n’importe quelle application sans aucun mal en 2020, même lors de sessions de jeux 3D avec les graphismes poussés au maximum. Notez par ailleurs que vous pouvez aussi installer toutes les applications du Play Store puisque ce smartphone n’est pas concerné par les sanctions américaines.

Être puissant, c’est bien, mais être durable, c’est encore mieux. Et pour le P30 Pro, c’est presque aussi facile à dire qu’à faire. Le smartphone de Huawei bénéficie d’une autonomie pouvant tenir facilement deux journées. Même si la batterie se vide, il est possible de faire un 0 à 71 % en 30 minutes seulement grâce à sa compatibilité charge rapide.

Enfin, le P30 Pro jouit évidemment d’une excellente partie photo avec 4 capteurs. On trouve un principal de 40 MP, un ultra grand-angle de 20 MP, un zoom 5x de 8 MP et enfin un capteur TOF pour optimiser le mode Portrait. Le smartphone chinois propose alors une très belle qualité photo, tout en étant polyvalent.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test détaillé du Huawei P30 Pro.

