Voici une Apple Watch à moins de 200 euros pour les soldes d’été 2020

L'Apple Watch est la référence des montres connectés. Avec sa Series 3, Apple propose une version de plus en plus abordable de sa smartwatch. Durant les soldes d'été, son prix passe même sous les 200 euros chez Darty.

L’Apple Watch Series 3 a beau avoir 3 ans, elle reste une excellente montre connectée. Son « ancienneté » lui offre même un gros avantage : un prix au rabais qui est une porte d’entrée parfaite aux possesseurs d’iPhone pour découvrir le monde des montres connectées de la Pomme.

L’Apple Watch Series 3 en bref

La dernière mise à jour de WatchOS

Une qualité de fabrication digne d’Apple

Les nombreuses fonctionnalités

L’Apple Watch Series 3 est disponible à 199 euros chez Darty au lieu de 219 euros dans son format 38 mm, en Blanc ou en Noir.

Pour le format 42 mm, il est affiché au prix de 229 euros au lieu de 259, encore une fois en Blanc ou en Noir.

Pour en savoir plus 👇

Dédiée aux possesseurs d’iPhone, l’Apple Watch est une merveille de montre connectée. Le design et la qualité de fabrication sont dignes d’un produit Apple, on sent d’ailleurs que la marque a voulu en faire un véritable bijou avec une attention portée aux matériaux utilisés.

Son but premier est de remplacer votre iPhone pour des tâches simples. La puce NFC permet d’utiliser Apple Pay, on peut lire et répondre à ses messages, passer des appels ou encore suivre son activité sportive avec le capteur de fréquence cardiaque, le GPS, l’accéléromètre, etc.

Cette montre est donc très versatile et convient aux personnes voulant l’utiliser comme compagnon sportif ou au quotidien. Son très bel écran OLED (sans Always-On) offre un excellent rendu des couleurs et est suffisamment grand pour afficher de nombreuses informations.

Sa batterie de 279 mAh lui permet de tenir une journée loin de son chargeur. Attention cependant, ne pensez pas passer plusieurs jours sans la recharger, environ 18 heures d’utilisation seulement. Son chargeur est un socle propriétaire alimenté par un câble lightning, donc pas d’USB-C à l’horizon.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher de nouvelles offres concernant l’Apple Watch Series 3.

