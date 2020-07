Soldes : c’est (vraiment) le bon moment d’acheter l’iPhone XS Max

Les iPhone sont rarement proposés à prix réduit, mais quand ça arrive, ce sont définitivement des offres à ne pas manquer. Le toujours très bon iPhone XS Max est proposé à 769 euros sur Cdiscount au lieu de 1 259 euros à son lancement.

Apple n’est pas une marque qui propose beaucoup de promotions, mais pour les soldes, Cdiscount fait en sorte de proposer un iPhone à prix très réduit ! L’iPhone XS Max, sorti fin 2018, est alors proposé avec une réduction de près de 500 euros sur son prix d’origine.

En bref

L’écran OLED de toute beauté

La qualité de fabrication digne d’Apple

Ses performances toujours de haute volée

L’iPhone XS Max est disponible à 769 euros sur Cdiscount dans sa version avec 64 Go de stockage interne, au lieu de 1259 euros à sa sortie.

Pour en savoir plus 👇

L’iPhone XS Max de la génération précédente reste un des meilleurs smartphones du marché. Les téléphones d’Apple résistent très bien au temps grâce à leur fiche technique et au support des mises à jour d’iOS qui durent de nombreuses années. Ainsi, vous n’avez pas à vous inquiéter, acheter un modèle d’iPhone qui a bientôt deux ans ne veut pas dire qu’il sera obsolète dans 6 mois.

Niveau design, l’iPhone XS Max a gardé l’apparence de l’iPhone X avec un dos en verre du plus bel effet et une qualité de fabrication irréprochable. On peut regretter l’encoche et le module photo protubérant, mais c’est du chipotage. L’écran du smartphone est clairement magnifique, Apple excelle depuis longtemps dans ce domaine et il le prouve encore avec un OLED calibré à la perfection, très lumineux et avec de bons angles de vision.

Les performances de cet iPhone font encore de lui l’un des smartphones les plus puissants du marché, la puce A12 Bionic écrase la plupart des smartphones Android sans même forcer. Pour compléter le tout, sa batterie et les optimisations système d’iOS permettent de tenir plus d’une journée sans problèmes. On aurait quand même aimé un chargeur rapide dans la boîte…

Enfin, le double module photo de l’iPhone XS Max permet de réaliser de très bonnes photos très facilement. L’application caméra permet en plus de gérer quelques options sympathiques avec le mode portrait, mais on regrette l’absence du mode nuit, arrivé avec la génération suivante d’iPhone.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPhone XS Max.



au meilleur prix ? Où acheter le Apple iPhone XS Max au meilleur prix ? Cdiscount 769€ Découvrir l'offre

Rakuten 745€ Découvrir l'offre

Boulanger 799€ Découvrir l'offre

Rue du Commerce 829€ Découvrir l'offre

Red 1519€ Découvrir l'offre Fnac 1559€ Découvrir l'offre Voir plus d'offres

Soldes d’été 2020 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 15 juillet, Frandroid fait les soldes ! Nos spécialistes bons plans sont sur le pont pour sélectionner et vous proposer les meilleures offres du tech de l’événement.

Retrouvez notre sélection en direct pour ne rater aucune offre

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Cdiscount ou Fnac/Darty, mais aussi des sélections par thématique, en passant par les objets connectés, les ordinateurs portables, les trottinettes électriques et, bien évidemment, des smartphones avec des marques mondialement connues comme Samsung et Apple.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale soldes d’été 2020.