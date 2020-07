L’excellente caméra DJI Osmo Pocket est à son prix le plus bas pour les soldes

La caméra de poche de DJI est aujourd'hui en forte promotion sur Amazon. Nommée Osmo Pocket, celle-ci perd pas moins de 100 euros à l'occasion des soldes d'été, et passe de 369 à seulement 269 euros.

Pour filmer ses souvenirs de vacances ou pour un projet plus sérieux, les caméras des smartphones peuvent parfois montrer leurs limites… et c’est à ce moment-là qu’on envisage alors de prendre une caméra proposant une bonne qualité, avec une image stabilisée et facile d’utilisation. Ça tombe bien, ce sont les vacances, ce sont les soldes, et le DJI Osmo Pocket est en promotion.

En bref

Un format ultra compact

Les vidéos jusqu’en 4K à 60 ips

Une stabilisation 3 axes digne de DJI

Le DJI Osmo Pocket est à 259 euros sur Amazon au lieu de 359 habituellement. C’est tout simplement le prix le plus bas observé chez le marchand américain.

Pour en savoir plus 👇

En apportant l’Osmo Pocket sur le marché, DJI réinvente la façon de prendre des vidéos. Il ne pèse que 116 grammes et il rentre dans les poches de tous les pantalons. Rassurez-vous, l’étui est fourni avec la caméra pour la protéger une fois rangée. Cet objet en effet très compact et embarque toutes les technologies nécessaires pour faire de bonnes vidéos.

On trouve d’ailleurs capteur de 12 mégapixels capable de faire des photos et surtout des vidéos d’une définition pouvant aller jusqu’en 4K à 60 ips. La qualité d’image est très belle, mais ce que cette caméra à de plus que les autres, c’est une vraie stabilisation 3 axes motorisée, d’autant plus que l’on connait DJI pour son expertise dans le domaine des drones. Le micro est lui aussi tout à fait correct.

Pour pouvoir voir ce que l’on capture et accéder aux paramètres, un petit écran de contrôle est disposé sur l’appareil. On pourra cependant brancher son smartphone – avec des adaptateurs fournis – afin de profiter de l’écran de son iPhone ou de son téléphone sous Android pour avoir un retour vidéo plus grand.

L’Osmo Pocket profite également de différentes fonctionnalités, avec notamment des modes de stabilisation plus ou moins dynamique. Certaines fonctionnalités permettent de développer la créativité comme le mode Active Tracking, par exemple, qui suit automatiquement un sujet en mouvement.

Notez enfin que les données sont stockées sur une microSD qu’il faudra acheter séparément. Pour la 4K à 60 ips, il est plus judicieux de partir sur des microSD compatibles avec la classe de vitesse UHS 3 et la classe de vitesse vidéo V30 comme la SanDisk Extreme Pro à moitié prix sur Amazon en ce moment.

N’hésitez pas à consulter notre test du DJI Osmo Pocket pour plus d’informations.

