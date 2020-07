Ce disque dur externe de 4 To à 99 € est l’allié idéal de votre console de jeux

Le disque dur externe Western Digital My Passport se négocie à un très bon prix pour ses 4 To de stockage. On le retrouve à 99 euros sur Amazon, soit 0,02 euro le Go.

De 500 Go à 1 To de stockage, les consoles de jeux agacent lorsqu’il faut jongler entre les jeux à installer et à désinstaller. Un calvaire, encore plus pour celles et ceux qui n’ont pas de connexion assez performante pour effectuer des téléchargements rapidement. Avec ses 4 To, le disque dur Western Digital My Passport augmente alors considérablement le stockage de votre PS4 ou Xbox One. En plus, il est en promotion sur Amazon.

En bref

Un design élégant et compact

Il peut stocker entre 80 et 100 jeux

Très simple d’installation

Au lieu de 120 euros habituellement, le disque dur WD My Passport 4 To est aujourd’hui disponible à 99 euros sur Amazon, soit une réduction d’environ 20 euros.

Pour en savoir plus 👇

Si ses concurrents ne sont parfois pas très beaux, le WD My Passport profite d’un design plutôt élégant et sobre avec cette couleur noire pigmentée par des reliefs assez jolis sur la partie basse de l’objet. Au moins, vous pourrez le laisser en apparence à côté de votre console sans qu’il fasse tache. Il est, malgré sa capacité, plutôt compact et léger pour le transporter plus facilement.

Outre son design extérieur, ce disque dur externe profite de 4 To de stockage. Un espace assez conséquent pour y installer jusqu’à 100 jeux selon le constructeur. C’est surtout une très bonne nouvelle pour celles et ceux n’ayant pas une bonne connexion chez eux pour conserver les jeux facilement. D’ailleurs, avec son USB 3.0 et sa vitesse de 5400 tours par minute, le disque garantira des débits d’une centaine de Mo/s en lecture, ce qui suffit pour jouer sur une console.

Si ce HHD est présenté pour être le compagnon idéal de votre console de jeux, il peut très bien vous servir dans la vie de tous les jours. Pour éviter de saturer votre ordinateur de dossiers volumineux pouvant le ralentir, privilégiez ce genre de disque pour les stocker. Vous profiterez en plus de la fiabilité de Western Digital, expert dans ce domaine.

