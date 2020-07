Seulement 165 € pour cet écran Acer 24 pouces et 144 Hz

Vous recherchez un écran avec des performances confortables pour jouer sur PC, et à petit prix ? Nous avons ce qu'il vous faut : l'écran Acer VG240YPbiip et son taux de rafraîchissement de 144 Hz est affiché à 165 € sur Acheter sur Google (via Boulanger) grâce au code PROMOJUILLET8.

Avec son taux de rafraîchissement de 144 Hz et sa diagonale de 24 pouces, l’écran Acer VG240YPbiip sera idéal pour jouer avec fluidité et confort. Vous pouvez aujourd’hui l’acquérir à un très bon prix puisqu’il affiche une réduction d’environ 34 € sur son prix d’origine.

En bref

Un taux de rafraîchissement de 144 Hz

La technologie de synchronisation FreeSync d’AMD

Une dalle IPS LCD avec Full HD

L’écran Acer VG240YP passe aujourd’hui au prix de 165 euros via Acheter sur Google (boutique Boulanger) grâce au code PROMOJUILLET8, contre 199 € initialement. Il était déjà affiché à 179 €, et bénéficie en plus de 8 % de réduction supplémentaire jusqu’au 31 juillet.

Vous ne connaissez pas Acheter sur Google ? La plateforme regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Darty, Fnac, Boulanger et bien d’autres. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. D’autres avantages sont sur la liste, comme profiter du SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de nombreuses promotions, comme celle-ci.

Pour en savoir plus 👇

L’écran de PC Acer VG240YPbiip est sobre et élégant avec sa dalle IPS LCD de 24 pouces encadrée de fines bordures noires. Le rendu des couleurs sera très satisfaisant, et la rapidité sera au rendez-vous. La dalle propose également une définition en Full HD, soit 1 920 x 1 080 pixels.

Ses atouts majeurs sont son taux de rafraîchissement de 144 Hz et son temps de réponse de 1 milliseconde. Cet équipement sera donc idéal pour profiter d’une expérience de jeu fluide et confortable, y compris et surtout pour des titres type FPS.

L’écran est également doté de la technologie de synchronisation FreeSync d’AMD. Cette dernière améliore le rendu des jeux vidéo et permet de résoudre les problèmes de tearing en synchronisant le taux de rafraîchissement de l’écran avec le nombre d’images délivrées par la carte graphique. Côté connectique, l’écran comporte 2 ports HDMI et un DisplayPort.

